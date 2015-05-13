جلسات کمیسیون آموزش برای بررسی بیشتر پرونده مالی صندوق رفاه

قاسم جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به شایعاتی درباره بحث مالی صندوق رفاه دانشجویان به وجود آمده است، رئیس سابق و فعلی صندوق رفاه دانشجویان با دعوت کمیسیون آموزش برای ارائه توضیحاتی روز گذشته در جلسه حاضر شدند .

وی ادامه داد: رئیس سابق و فعلی صندوق رفاه دانشجویان توضیحات خود را ارایه کردند، که در نهایت مقرر شد در جلسات بعدی به صورت مفصل تر موضوع بررسی شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش افزود: در نهایت نیز در جلسه‌ای از وزیر علوم و روسای سابق و فعلی صندوق رفاه دانشجویان دعوت شده و بعد از اینکه صحبت های هر دو طرف شنیده شد تصمیم‌گیری می شود.