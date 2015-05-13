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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۰:۳۶

سخنگوی کمیسیون به مهر خبر داد:

جلسات کمیسیون آموزش برای بررسی بیشتر پرونده مالی صندوق رفاه

جلسات کمیسیون آموزش برای بررسی بیشتر پرونده مالی صندوق رفاه

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: بررسی مفصل تر پرونده مالی صندوق رفاه دانشجویان به جلسات بعدی موکول شد.

قاسم جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به شایعاتی درباره بحث مالی صندوق رفاه دانشجویان به وجود آمده است، رئیس سابق و فعلی صندوق رفاه دانشجویان با دعوت کمیسیون آموزش برای ارائه توضیحاتی روز گذشته در جلسه حاضر شدند .

وی ادامه داد: رئیس سابق و فعلی صندوق رفاه دانشجویان توضیحات خود را ارایه کردند، که در نهایت مقرر شد در جلسات بعدی به صورت مفصل تر موضوع بررسی شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش افزود: در نهایت نیز در جلسه‌ای از  وزیر علوم و روسای سابق و فعلی صندوق رفاه دانشجویان دعوت شده و بعد از اینکه صحبت های هر دو طرف شنیده شد تصمیم‌گیری می شود.

کد مطلب 2579699
زهرا سیفی

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