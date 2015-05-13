پرفروش شدن کتاب خوابگردها و تجدید چاپ خاطرات ری شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب خوابگردها تألیف دکترصفاءالدین تبرائیان در ایام بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با توجه به استقبال خوب مخاطبان برای چاپ سوم آماده می شود.

این اثر که بیانگر ارتباط رهبران سازمان مجاهدین خلق با نهادهای اطلاعاتی و نظامی عراق ۱۳۵۸ـ ۱۳۸۱ می باشد از جمله آثار اسنادی در حوزه تاریخ معاصر کشورمان محسوب می شود که حاصل ماهها تحقیق و پژوهش مولف آن، در خصوص فعالیتهای جاسوسی رهبران و اعضای سازمان مجاهدین خلق با نهادهای اطلاعاتی نظامی حکومت بعثی عراق در دوران ریاست جمهوری صدام است.

همچنین کتاب خاطره ها(خاطرات آیت الله محمدی ری شهری) که تا کنون چهار جلد آن به چاپ رسیده است با توجه به استقبال خوب مخطبان تجدید چاپ گردید و چاپ جدید آن از امروز در غرفه مرکز اسناد انقلاب اسلامی عرضه می گردد.

آیت الله محمد محمدی ری شهری یکی از مبارزین فعال در دوران نهضت امام خمینی بوده است. وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مسؤولیت های حساس و سرنوشت سازی را در رابطه با حوادث مهم کشور بر عهده داشته است. حوادث مهم و سرنوشت ساز دهه ی اول انقلاب؛ کودتای [پایگاه نوژه]، توطئه ی قطب زاده، سلب صلاحیت مرجعیت از آقای شریعتمداری و مهمتر از همه جریان مهدی هاشمی و بالاخره تغییر مسیر رهبری جمهوری اسلامی ایران، ارتباط نزدیکی با مسؤولیت های ایشان داشته است و خاطرات ایشان در مورد حوادث مذکور می تواند هرگونه ابهامی را برای نسل جوان، بخصوص پژوهشگران برطرف نماید.

علاقمندان برای تهیه این کتب با تخفیف ویژه در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران می توانند به غرفه مرکز اسناد انقلاب اسلامی واقع در مصلی، شبستان، راهروی ۱۲، غرفه شماره ۱ روبروی محراب مراجعه نمایند.