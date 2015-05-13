صنعت یزد فقط تشنه آب نیست/ عطش صنایع برای تامین منابع مالی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قمی، سه شنبه شب در جلسه شورای اداری استان یزد که با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد اظهار داشت: گرچه مسئولان صحبت های بسیاری برای تعامل بانکها با صنایع داشته اند اما در عمل برخی بانکها نبود منابع مالی را برای عدم پرداخت تسهیلات به صنایع بهانه می کنند.

وی عنوان کرد: رکودی که در مقطعی در صنایع یزد ایجاد شد، بسیاری از مشکلات مالی را برای صاحبان صنایع ایجاد کرد که برای رفع آنها نیاز به حمایت دولت و ارائه تسهیلات بلندمدت وجود دارد.

قمی تصریح کرد: یزد ظرفیت های عظیمی در حوزه صنعت و معدن دارد ضمن اینکه مردمان نجیب و با دیانتی نیز دارد و همین امر سبب شده دولتمردان بسیاری از طرح های اقتصادی خود را به طور آزمایشی در یزد اجرا کنند و اگر با نتایج مثبت مواجه شدند، این طرح ها به سایر نقاط کشور تسری می دهند اما دولتمردان هرگز هزینه آزمایش و آزمایشگاه را نپرداخته اند.

وی تاکید کرد: از دولتمردان درخواست می کنیم در راستای تامین منابع مالی، استان یزد و صنایع آن را در رتبه های بالاتری قرار دهند.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی یزد نیز در این جلسه با بیان اینکه کمبود نقدینگی برای واحدهای صنعتی یک دغدغه بلندمدت است در حالی که بانکها تسهیلات کوتاه مدت اعطا می کنند، اظهار داشت: بهانه بانکها برای عدم برقراری تعامل مناسب با صنایع، کمبود منابع مالی است.

محمدرضا داد پیشنهاد کرد: دولت بخشی از سپرده بانکها نزد بانک مرکزی را آزاد کرده و در اختیار شعب استانهای صنعتی قرار دهد تا صنایع بتوانند با دریافت تسهیلات از این محل، مشکلات خود را برطرف کنند.

وی با اشاره به اینکه بانکها باید صداقت بیشتری به خرج دهند، تصریح کرد: از زمانی که نرخ بهره بانکی از ۲۸ به ۲۴ درصد کاهش یافت، بانکها زمانی که تسهیلات پرداخت می کنند، ۲۵ درصد تسهیلات را به عنوان سپرده نزد خود نگاه می دارند که این دور زدن قانون است و با یک حساب سرانگشتی می تواند دریافت که در واقع نرخ بهره بانکی تغییر نکرده است.