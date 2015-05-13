لزوم توانمندسازی خانواده زندانیان/جشن نسیم مهر در کرمان احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد سه شنبه شب در جلسه مجمع عمومی سالیانه انجمن حمایت از زندانیان کرمان در سالن اجتماعات دادگستری کرمان اظهار داشت: در طول تاریخ بشریت همواره برای امنیت و آسایش عمومی و مقابله با جرم و بزهکاری جامعه راهکارهایی را برای مقابله با کسانی که در چرخه بزهکاری و ارتکاب جرم قرار دارند بکار می گیرد.

وی حبس مجرمین را یکی از این راهکارها دانست و افزود: در حال حاضر نزدیک به ۱۰ میلیون نفر در دنیا به عنوان جمعیت کیفری در زندان ها به سر می برند که از این تعداد دو میلیون و ۲۴ هزار نفر در آمریکا، یک میلیون و۶۴ هزار نفر در چین، ۶۷۰ هزار نفر در روسیه و ۲۰۰ هزار نفر نیز در ایران در حال تحمل حبس هستند.

موحد گفت: مجرم با نقض قانون و زیر پا گذاشتن هنجارهای اجتماعی مرتکب جرم شده و محکومیت کیفری پیدا می کند و مجبور به تحمل دوران محکومیت و عواقب سوء رفتار می شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: در کنار دوران محکومیت برنامه هایی برای اصلاح، تربیت و بازگردان فرد مجرم به زندگی شرافتمندانه اجرا می شود ضمن اینکه محکومیتش درس عبرتی برای مراعات قانون توسط دیگران نیز خواهد بود.

وی بیان داشت: در کنار فرد بزهکار یک عده «ناکرده بزه» یا «بیگناه» هم آسیب می بینند، عده ای که در ارتکاب بزه و جرم دخالتی نداشته و ندارند و این افراد شامل خانواده شخص بزهکار مانند همسر و فرزندان و بستگان هستند که آسیب سخت و جدی را می بینند بنابراین آنقدر که خانواده بزهکار آسیب می بیند خود فرد مجرم یا بزهکار آسیب نمی بیند.

موحد ادامه داد: خانواده افراد بزهکار و مجرم که دارای وضعیت اقتصادی مناسبی نیستند ممکن است در اثر فقر دست به جرائمی بزنند، خانواده هایی که سرپناه خود را از دست داده و پس از آن زندگی آن ها منحصر به یک آلونک و یا خرابه ای در گوشه ای از شهر شده است که حداقل امکانات زندگی نیز در آن وجود ندارد و با مشکل معیشت روبه رو می شوند.

لزوم تغییر نگرش جامعه به خانواده زندانیان

وی با توجه به اینکه آسیب های روانی سختی خانواده زندانیان را تهدید می کند گفت: متاسفانه واکنش هایی که در سطح جامعه با خانواده ی زندانیان می شود تند، سرزنش کننده و بسیار آزار دهنده می باشد که این آسیب ها بیشتر به سمت بچه ها متوجه می شود.

موحد بیان داشت: فرزندان خانواده زندانی اولین فردی را که مقصر می دانند فرد بزهکار در زندان و سپس جامعه است؛ چرا که جامعه نیز دخیل در سرزنش فرزندان زندانی است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر لزوم تغییر نگرش جامعه به خانواده زندانیان، افزود: باید این نگرش که مجازات سنگین اجتماعی برای خانواده های زندانیان محسوب می شود را از جامعه حذف کرد.

وی با بیان اینکه صحبت تغییر نگرش در برابر خانواده زندانیان در جامعه زیاد مطرح می شود، بیان داشت: متاسفانه در عمل این نگاه عوض نشده است و اگر از فزرندان زندانی و یا خانواده زندانی کوچکترین خطایی سربزند موضوع را به فرد بزهکاری که در خانواده شان زندانی است ربط داده و رگباری از جملات کوبنده و زننده را متوجه او می کنند.

موحد ادامه داد: این قبیل رفتارها زندگی را برای خانواده زندانی سخت کرده و شرایطی را در فرد به وجود می آورد که نفرت را در درون او شکل می دهد.

وی گفت: وقتی نفرتی در درون فرد در خانواده زندانی شکل بگیرد از او انسانی ناسازگار با جامعه می سازد و به این ترتیب باعث افزایش نرخ بزهکاری در جامعه خواهد شد.

موحد ادامه داد: اگر نسبت به این مسئله غفلت کنیم و نگرش جامعه به این قشر را تغییر ندهیم در آینده ای نه چندان دور ۲۰۰ هزار نفر زندانی به ۵۰۰ هزار نفر می رسد و علاوه بر اینکه امنیت و آسایش عمومی کاهش پیدا کرده و تبعات منفی جبران ناپذیر و زیادی در جامعه به وجود می آید.

موحد با بیان اینکه آسیب های اقتصادی - فرهنگی و تربیتی در خانواده زندانیان بسیار زیاد است گفت: باید راهکارهایی را برای گسسته نشدن روابط عاطفی و جدی در خانواده زندانیان به وجود آورد تا الفتی که در خانواده ها وجود دارد از بین نرود و با یک برنامه ریزی مدون سعی در کم کردن آسیب های روانی این خانواده ها شود.

۹۰۰۰ خانواده زندانی های کرمان دچار فقر مالی هستند

وی با بیان اینکه تقریبا ۱۵۰ هزار نفر از زندانیان کشور ما متاهل بوده و دارای همسر و یک یا چند فرزند هستند، افزود: ۷۰ درصد این زندانیان یعنی حدود ۱۰۵ نفر از این خانواده ها به دلیل فقر مالی نیاز به حمایت جدی جامعه دارند.

وی افزود: از تعداد ۱۰۵ نفر خانواده زندانی که دچار فقر مالی هستند ۹ هزار نفر در زندان کرمان به سر می برند که متاهل و دارای خانواده بوده و نیازم مبرم به حمایت جامعه و دولت دارند.

موحد در ادامه بیان داشت: انجمن حمایت از خانواده زندانیان از سال ۱۳۲۰ تشکیل شد و فلسفه تشکیل آن حمایت از زندانیان و خانواده زندانیان کم درآمد بوده است که توسط خیرین و دولت کمک می شده است.

وی افزود: از سال ۱۳۷۵ دولت هیچ اعتباری برای انجمن حمایت از خانواده زندانیان در نظر نگرفت و در حال حاضر ۳۰۰ خانواده تحت پوشش این انجمن هستند.

موحد بیان داشت: البته این به معنای آن نیست که تمام مشکلات این خانواده ها حل و فصل می شود بلکه تنها مبلغ ناچیزی مستمری، جهیزیه و از این قبیل کمک ها به این خانواده ها می شود که در مقابل تناسب این خانواده ها بسیار ناچیز می باشد.

لزوم تدوین طرح جامع حمایت از خانواده زندانیان

وی با تاکید بر اینکه نیازمند این هستیم که دولت یک طرح جامع از حمایت از خانواده زندانی را داشته باشد، گفت: متاسفانه در کشور طرح های بسیار زیادی چون طرح تحول سلامت، مسکن مهر و ... اجرا شده است اما نامی از خانواده زندانیان بی بضاعت در این طرح ها برده نشده است و این جمعیت واقعا مغفول مانده اند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: دولت، مجلس، قوه قضائیه و نهادهای اجتماعی و مدنی باید این خانواده ها را حمایت کند چرا که این اقدام برای کاهش جمعیت کیفری و نرخ بزهکاری ضروری است.

وی در ادامه ابراز داشت: غفلت از این موضوع یک زیان جبران ناپذیر برای جامعه ایجاد می کند که قابل کنترل و جبران پذیر نخواهد بود و بنابراین باید پیش دستی کرد و آجیر خطر آن را که به صدا درآمده و همگی آن را می شنویم خاموش کرد.

رئیس کل دادگستری کرمان با بیان اینکه برای سلامت جامعه باید این قشر را در برنامه و زندگی روزمره خود ببینیم، گفت: اگر این افراد در محله، خانواده ما هستند باید دیده شوند.

وی بیان داشت: شما خیرین و نیکوکاران هستید که دست کریمانه شما همیشه بر سر محرومین و افراد نیازمند سایه می افکند و حامی جدی انجمن حمایت از زندانیان کرمان بوده اید.

لزوم توانمندسازی خانواده زندانیان

موحد با تاکید بر این نکته که حمایت از زندانیان تنها منوط به پرداخت نقدی به آن ها نیست و آنچه اهمیت فوق العاده ای دارد توانمندسازی خانواده زندانی است تا بتواند به عنوان یک خانواده سالم در جامعه به یک جایگاه عالی برسد و شاید مشکل آن از لحاظ مالی در مقطع کوتاهی حل شود اما بهتر است زندانی و خانواده آن را توانمند کرد تا بتواند روی پای خود بایستد.

وی با اشاره به اینکه وقتی یک فرد از یک خانواده پا به زندان می گذارد دیگر شرایط او و خانواده اش مثل قبل نیست، افزود: در این خصوص باید فرهنگ سازی هایی صورت گیرد و مدیریتی برای این امر شکل گیرد که در حال حاضر این وظیفه بزرگ بر عهده انجمن حمایت از زندانیان کرمان است.

موحد در پایان روز ۵ خرداد که در تقویم رسمی کشور به عنوان روز "نسیم مهر" یا روز حمایت از خانواده ی زندانیان بی بضاعت ثبت شده است را یادآور شد و گفت: جشن هایی در این خصوص در استان های مختلف برگزار می شود اما در کرمان تا به حال این جشن ها را نداشته ایم و باید این روز را در استان کرمان احیا کنیم.