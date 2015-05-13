همکاری ۷۰۰ رابط فرهنگی با کمیته امداد زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد استان زنجان، محمدرضا صراطی اظهار کرد: بخش فرهنگی کمیته امداد به دنبال ارتقای سطح فرهنگ و سواد مددجویان است.

وی با اشاره به اینکه اقدامات فرهنگی زیربنای سایر فعالیت‌ها است، تصریح کرد: در این زمینه طرح‌های ویژه‌ای اجرایی می‌شود.

مدیر امور فرهنگی کمیته امداد استان زنجان با بیان اینکه ارتقای سطح بینش دینی و اعتقادی خانواده‌های زیرپوشش، کمک به سلامت جسمی و روحی و ایجاد روحیه اعتماد به نفس و شادابی، تحکیم بنیاد خانواده و توانمند کردن فکری خانواده‌ها، آموزش مهارت‌های زندگی از اهداف اجرای برنامه‌های فرهنگی کمیته امداد است، گفت: برای تحقق این اهداف علاوه بر بهره‌گیری از ظرفیت سایر دستگاه با اتکا به ظرفیت‌ها و استعدادهای مددجویان فعالیت‌های لازم انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در این راستا از ظرفیت مشاوران و رابطان فرهنگی با همکاری آموزش و پرورش بهره گرفته می‌شود، تصریح کرد: همکاری این رابطان به صورت افتخاری بوده و از جمله وظایف آن‌ها بررسی مشکلات تحصیلی از نظر ارتقای سطح تحصیل و علت ترک تحصیل است.

صراطی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۷۰۰ رابط فرهنگی در کل استان با کمیته امداد همکاری دارند، افزود: ارائه مشاوره‌های تحصیلی، آموزش دانش‌آموزان زیرپوشش به منظور تعمیق باورهای دینی و کمک به توانمندسازی فکری و فرهنگی دانش‌آموزان از جمله فعالیت‌های رابطان است.

وی همچنین با اشاره به همکاری مربیان قرآنی و مشاوران در کانون‎های پیروان ولایت، تصریح کرد: به منظور قدردانی از زحمات یک ساله مربیان و رابطان فرهنگی از تعدادی رابط در سطح شهرستان‌ها و به مناسبت هفته معلم تقدیر شد.

مدیر امور فرهنگی کمیته امداد استان زنجان در ادامه با اشاره به سایر طرح‌های فرهنگی اجرایی کمیته امداد بیان کرد: طرح مذهبی و فرهنگی فلاح نیز که در قالب ارائه مشاوره‌های گروهی و فردی اجرا می‌شود، از دیگر فعالیت‌های کمیته امداد است.

وی با بیان اینکه ارتقای سطح بینش دینی مددجویان، تقویت و تعمیق باورهای دینی و ترویج سبک زندگی ائمه معصومان(ع) در بین مددجویان از اهداف اجرای طرح فلاح است، گفت: این طرح به صورت شبکه‌ای اجرا می‌شود.