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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۰:۲۴

صراطی خبرداد:

همکاری ۷۰۰ رابط فرهنگی با کمیته امداد زنجان

همکاری ۷۰۰ رابط فرهنگی با کمیته امداد زنجان

زنجان-مدیر امور فرهنگی کمیته امداد استان زنجان از همکاری ۷۰۰ رابط فرهنگی با کمیته امداد استان زنجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد استان زنجان، محمدرضا صراطی اظهار کرد: بخش فرهنگی کمیته امداد به دنبال ارتقای سطح فرهنگ و سواد مددجویان است.

وی با اشاره به اینکه اقدامات فرهنگی زیربنای سایر فعالیت‌ها است، تصریح کرد: در این زمینه طرح‌های ویژه‌ای اجرایی می‌شود.

مدیر امور فرهنگی کمیته امداد استان زنجان با بیان اینکه ارتقای سطح بینش دینی و اعتقادی خانواده‌های زیرپوشش، کمک به سلامت جسمی و روحی و ایجاد روحیه اعتماد به نفس و شادابی، تحکیم بنیاد خانواده و توانمند کردن فکری خانواده‌ها، آموزش مهارت‌های زندگی از اهداف اجرای برنامه‌های فرهنگی کمیته امداد است، گفت: برای تحقق این اهداف علاوه بر بهره‌گیری از ظرفیت سایر دستگاه با اتکا به ظرفیت‌ها و استعدادهای مددجویان فعالیت‌های لازم انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در این راستا از ظرفیت مشاوران و رابطان فرهنگی با همکاری آموزش و پرورش بهره گرفته می‌شود، تصریح کرد: همکاری این رابطان به صورت افتخاری بوده و از جمله وظایف آن‌ها بررسی مشکلات تحصیلی از نظر ارتقای سطح تحصیل و علت ترک تحصیل است.

صراطی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۷۰۰ رابط فرهنگی در کل استان با کمیته امداد همکاری دارند، افزود: ارائه مشاوره‌های تحصیلی، آموزش دانش‌آموزان زیرپوشش به منظور تعمیق باورهای دینی و کمک به توانمندسازی فکری و فرهنگی دانش‌آموزان از جمله فعالیت‌های رابطان است.

وی همچنین با اشاره به همکاری مربیان قرآنی و مشاوران در کانونهای پیروان ولایت، تصریح کرد: به منظور قدردانی از زحمات یک ساله مربیان و رابطان فرهنگی از تعدادی رابط در سطح شهرستان‌ها و به مناسبت هفته معلم تقدیر شد.

مدیر امور فرهنگی کمیته امداد استان زنجان در ادامه با اشاره به سایر طرح‌های فرهنگی اجرایی کمیته امداد بیان کرد: طرح مذهبی و فرهنگی فلاح نیز که در قالب ارائه مشاوره‌های گروهی و فردی اجرا می‌شود، از دیگر فعالیت‌های کمیته امداد است.

وی با بیان اینکه ارتقای سطح بینش دینی مددجویان، تقویت و تعمیق باورهای دینی و ترویج سبک زندگی ائمه معصومان(ع) در بین مددجویان از اهداف اجرای طرح فلاح است، گفت: این طرح به صورت شبکه‌ای اجرا می‌شود.

کد مطلب 2579710

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