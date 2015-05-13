«هاکلبری فین» در تالار هنر/ «تقدیربازان» امروز اجرا ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «تقدیر بازان» به کارگردانی سیما تیرانداز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه به مناسبت فرا رسیدن شهادت امام موسی کاظم (ع) اجرایی ندارد.

با توجه به تقارن شهادت امام موسی کاظم (ع) نمایش «تقدیربازان» به کارگردانی سیما تیرانداز در تالار چهارسو به صحنه نمی رود. این در حالی است که نمایش یاد شده روز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه بعد از اذان مغرب ساعت ۲۰:۳۰ میزبان علاقمندان خواهد بود.

اجرای نمایش «هاکلبری فین» در تالار هنر

نمایش «هاکلبری فین» به نویسندگی کیومرث قنبری آذر و مسعود شاکرمی و کارگردانی احسان مجیدی از تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه در تالار هنر روی صحنه می رود.



این نمایش جدیدترین اثر گروه نمایشی رنگارنگ است. در این نمایش هاکلبری فین فکر می کند در کودکی مادرش را از دست داده اما توسط آقای جکسون که وکیل مادر است، متوجه می شود که مادرش زنده است و در شهر کایرو زندگی می کند. بنابراین علیرغم مخالفت پدر به همراه جیم برده سیاه آقای اونیل به سمت کایرو حرکت می کند. در طول مسیر اتفاقاتی شکل می گیرد اما هاک همچنان به مسیرش ادامه می دهد تا مادر را بعد از سال ها ببیند و از حال او جویا شود.

عبدالله آتشانی، میلاد رمضانی، مهران رضوی، حامد مدرس، ملیحه مقیمی، محمد نوحیان و احسان مجیدی در این نمایش به ایفای نقش می پردازند.



نمایش «هاکلبری فین» از ۲۷ اردیبهشت تا ۳۰ خرداد ماه در تالار هنر روی صحنه می رود.