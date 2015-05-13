ایرج گلشنی مدیر خانه فرهنگ ایثار و مقاومت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و هشتمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، در پاسخ به خبرنگار مهر، گفت: این دوره، دومین دوره حضور ما در نمایشگاه کتاب تهران است و از عمر خانه فرهنگ ایثار، یک سال می گذرد. فلسفه وجود این خانه بسیار ساده است: نقطه اشتراک همه انسان های روی کره زمین، فرهنگ ایثار، گذشت و فداکاری است.

وی افزود: دومین منطق وجودی خانه فرهنگ ایثار این است که در اختیار صنف یا قشر خاصی نیست و متعلق به مردم است. این مردم هستند که مصداق ایثار هستند و خودشان باید مروج ایثار باشند. حرف ما این است که پراکندگی در رفتارهای فرهنگی، برای فرهنگ سازی در این حوزه کافی است. مناسب نیست که این کارها به طور متفرقه اتفاق بیافتند. بنابراین تحت عنوان طرح فکر و اجرای مشترک، از تمام سازمان ها، نهاد ها و شخصیت های حقیقی و حقوقی که به نحوی با فرهنگ انسانی ایثار مرتبط هستند، دعوت کردیم تا دور هم جمع آیید و یک کار مشترک در سطح ملی و فراملی انجام بدهید. خوشبختانه با عنایت مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران قرار شد دبیرخانه مشترکی شکل بگیرد.

مدیر خانه فرهنگ ایثار و مقاومت در پاسخ به این سوال که همکاری نهادهای مختلف در چه عرصه ای است، گفت: نهادهای مرتبط ایثار مانند بهزیستی، آتش نشانی، هلال احمر، محیط زیست و ... همه شاخه های ایثار هستند. همکاری شان هم در همه شاخه هاست؛ یعنی فرهنگ با تمام مولفه هایش. مثلا بهزیستی از این جهت که یک نهاد خیرخواهانه است و کارهای خیریه می کند، یکی از مصادیق ایثار است. بنابراین قاعدتا باید در تمام فعالیت هایی که در حوزه فرهنگ ایثار در کشور اتفاق می افتد، مشارکت داشته باشد. نمونه بارزش، آسایشگاه کهریزک است که در همین نمایشگاه، در کنار ما غرفه گرفته و در حال ترویج و تبلیغ مسائل انسانی است؛ هم در زمینه مکتوب، هم تولید فایل صوتی و ...

گلشنی در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: یکی از کارهای ما این است که در حال تولید کتابی هستیم که «نخستین کتاب مردمی جهان» نام دارد. ویژگی این کتاب، این است که برای نخستین بار در جهان، مردم قلم به دست گرفته اند و کتاب می نویسند. جلد اول این کتاب دیروز سه شنبه ۲۲ اردیبهشت با حضور وزیر ارشاد در نمایشگاه، رونمایی شد. بسیار جالب بود که مردم استقبال زیادی از آن کردند. مردم می آیند و دور هم می نشینند، با هر سواد و تحصیلات و پایگاه اجتماعی، درباره فرهنگ ایثار می گویند و می نویسند.

فرهنگ ایثار مرکز ثقل جامعه بشری است

وی در پاسخ به این سوال که درباره بین المللی کردن برنامه های خانه فرهنگ ایثار، طرحی دارد یا خیر، گفت: بله. فرهنگ ایثار مرکز ثقل جامعه بشری است. همه انسان ها در این نقطه مشترک اند. بنابراین این نقطه مرکز همگرای صلح جهانی است. با این نگاه که مطرح می کنیم، نه با نگاه خاص و قشری، در همین کتاب مردمی از کشورهایی مانند هند، انگلستان، میانمار، پاکستان، ترکیه، کردستان عراق، عراق، یمن و ... در کنار مردم ایران، نشستند و کتاب نوشتند. در قدم بعدی باید به سراغ فعالیت مشترک با کشورهای عضو اکو رفته و بعد فعالیت با کشورهای اسلامی را وسعت بدهیم و چون این مقوله، انسانی است، گام بعدی سطح بین المللی است.

مدیر خانه فرهنگ ایثار درباره «نخستین کتاب مردمی جهان» گفت: جلد اول را زمان نمایشگاه سال گذشته نوشتیم که در این دوره نمایشگاه رونمایی شد. جلد دوم را در نمایشگاه قرآن نوشتیم که ۲ ماه دیگر رونمایی می شود و جلد سوم را هم در نمایشگاه مطبوعات نوشتیم. مردم و مسئولان، درخواست کردند که یک فصل از این کتاب، به مقوله ایثار و شهر زلزله زده بم، و یک فصل هم به ایثار و خرمشهر و فصل دیگری به ایثار و محیط زیست اختصاص پیدا کند. در این زمینه بحث های جالب زیادی وجود دارد. به عنوان مثال ایثار و توریسم، ایثار و اقتصاد مقاومتی، ایثار و امور خیرین، ایثار و سلامت و ... همه این ها در نگاه عام، به مساله ایثار ارتباط دارند.

گلشنی ادامه داد: شهادت هم بالاترین نوع ایثار است و در اوج قله ایثار ایستاده است. اما برای رسیدن به نوک قله، باید از دامنه گذشت و برای رسیدن به قله ناچار باید از دامنه گذشت. و این دامنه، اکرام و بزرگداشت انسان‌ها در همه جای زمین است. داشتن این نوع نگاه باعث می شود بتوانیم با همه کار کنیم و از انواع ابزار و هنرهای مکتوب و غیرمکتوب استفاده خواهیم کرد.

وی درباره برنامه‌های آینده این خانه فرهنگ گفت: قصد داریم سرود ملی و مردمی ایثار را تولید کنید که مردم هرکجای دنیا در هرجایی که بودند، یک سرود داشته باشند تا قلب و فکرهایشان به هم نزدیک باشد.

جایزه ایثار و رسانه تاسیس می‌شود

مدیر خانه فرهنگ و ایثار در پاسخ به سوال درباره بودجه این خانه فرهنگ گفت: بودجه بخشی از کار است و برای ما بحث اساسی نیست. بودجه ای که وزارت ارشاد برای این کار کنار گذاشته، فوق العاده و بعد از تاریخ انقلاب، بی سابقه است. وزیر ارشاد رسما ابلاغ کرده که ۵ درصد از بودجه وزارت ارشاد در اختیار خانه فرهنگ و ایثار قرار بگیرد که همان طور که اشاره کردم بی سابقه است و تا به حال حتی یک دهم چنین بودجه ای هم برای کارهای مربوط به ایثار در نظر گرفته نشده بود. ضمن این که خانه فرهنگ ایثار، نقطه وصل تمام معاونت های ارشاد است. برای مثال، یکی دیگر از طرح های بزرگ مان، تحت عنوان ایثار و رسانه، تاسیس جایزه ایثار و رسانه است.

وی در ادامه گفت: در این جایزه مکلف هستیم به خبرنگاران و تمام انسان هایی که از هر جهت به این مساله پرداخته اند، توجه کنیم و به برگزیدگانشان جایزه بدهیم. هر معاونتی که در ارشاد است، در نظر می گیریم و مرتبط با فضای کار آن معاونت، برایش برنامه ریزی می کنیم و درباره سایر سازمان ها و نهادهای کشور، دبیرخانه و اتاق فکر تشکیل می دهیم. در نهایت راه همیشه برای خیرین و مساعدت مالی و غیرمالی در حوزه فرهنگ انسانی ایثار باز است. بنابراین اصلا نگران بودجه نیستیم.