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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۹:۴۴

سازمان ملل خواستار پایبندی به توافق آتش بس در یمن شد

سازمان ملل خواستار پایبندی به توافق آتش بس در یمن شد

شورای امنیت با انتشار بیانیه ای خواستار پایبندی به آتش بس موقت در یمن شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، به دنبال اعلام برقراری آتش بس موقت در یمن از شب گذشته، شورای امنیت با انتشار بیانه ای از برقراری این آتش بس استقبال کرد.

شورای امنیت همچنین خواهان پایبندی به برقراری آتش بس در یمن شد.

در این بیانیه درخصوص عواقب انسانی خطرناکی که ادامه خشونتها در یمن بر جا می گذارد به شدت اظهار نگرانی شده است.

 شایان ذکر است، ائتلاف متجاوز علیه یمن شب گذشته آغاز آتش بس موقت پنج روزه در این کشور را اعلام کرد و این در حالی است که تنها ساعاتی پس از اجرایی شدن این آتش بس، جنگنده های عربستان سعودی با حمله به استان های صعده و حجه آن را نقض کردند.

کد مطلب 2579723

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