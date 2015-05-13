۷۰درصد واحدهای صنعتی خوسف تعطیل است/ لزوم رونق تولید

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان خوسف که از هشتم شهریور سال ۹۱ با معرفی فرماندار رسماً از شهرستان بیرجند جدا شد امروز با ۱۶ هزار و ۲۹ کیلومترمربع، سومین شهرستان وسیع استان است که جمعیتی بالغ بر هفت هزار و ۵۶۴ خانوار و ۲۹ هزار و ۱۹ نفر دارد.

این شهرستان دارای دو نقطه شهری خوسف و محمدشهر، دو بخش مرکزی و جلگه ماژان و پنج دهستان خوسف، خور، قلعه زری، ماژان و براکوه و بیش از ۲۰۰ روستا بوده که در مسیر ارتباطی استان خراسان جنوبی با استان های تهران، قم، اصفهان، یزد و کرمان قرار دارد و با توجه به هم مرز بودن استان با کشور افغانستان و وجود پایانه مرزی ماهیرود و تعدادی بازارچه مرزی به نوعی مسیر ترانزیت کالا محسوب می شود.

همچنین وجود مراکز نظامی همچون مرکز آموزش ۰۴ امام رضا(ع) که یکی از مراکز نظامی مهم شرق کشور بوده و پایگاه هوایی شهید حسینی که امنیت آسمان شرق کشور را بر عهده دارد و تیپ پیاده انصارالرضا(ع) بر اهمیت شهرستان خوسف افزوده است.

فرماندار خوسف دی ماه سال گذشته در سفر رئیس جمهور به استان هشت خواسته مهم مردم شهرستان از جمله فاضلاب، راه، آب، گازرسانی، بهداشت و ... را مطرح کرد که با توجه به رشد روزافزون جمعیت و مهاجرت به مرکز استان و با در نظر گرفتن فاصله کوتاه این شهرستان با بیرجند در صورت رفع مشکلات اساسی می توان بخش قابل توجهی از جمعیت را به این منطقه سوق داد.

فرماندار خوسف در گفتگو با مهر در خصوص پیگیری مطالبات مردمی اظهارکرد: در سفر کاروان تدبیر و امید به استان خراسان جنوبی شش تصمیم اساسی برای این شهرستان اتخاذ شد که نتایج آن تحولات اساسی و عمرانی برای ما در بردارد.

مهدی فرجامی فر مهمترین تصمیم دولت برای خوسف را آغاز عملیات اجرایی پروژه فاضلاب شهر خوسف از سال ۹۵ دانست و گفت: تامین اعتبار مجتمع های آبرسانی روستایی و شهری، بررسی مجوز جابه جایی چاههای کشاورزی و حل مشکل آب کشاورزان، تامین آب شهرک صنعتی شهید رحمانی خوسف، تامین اعتبار و اجرای روشنایی ورودی و خروجی شهر خوسف و محمدشهر را از دیگر مصوبات مهم برای این شهرستان است.

فاضلاب مهمترین خواسته مردم خوسف

وی بیان کرد: بحث ایجاد فاضلاب از خواسته های مهم مردم شهرستان بود که در سفر رئیس جمهور مطرح و قول اجرای آن گرفته شده است.

فرماندار خوسف گفت: از آنجا که خوسف بر روی سنگ بستر قرار گرفته و امکان دفع فاضلاب وجود ندارد، وضعیت فعلی مشکلات بهداشتی و زیست محیطی زیادی به وجود آورده است.

فرجامی فر با بیان اینکه طرح مطالعاتی مربوطه سال های قبل انجام شده که با توجه به افزایش جمعیت و توسعه شهر نیازمند بازنگری است، افزود: بحث فاضلاب شهرستان به ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که در حال حاضر برای تکمیل مطالعات این طرح ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار در اختیار آب و فاضلاب قرار گرفته است.

وی ادامه داد: اعتبارات مورد نیاز برای طرح فاضلاب باید در پیوست قانون بودجه ۹۴ می آمد اما امسال در برنامه وزارت نیرو قرار گرفته و قول داده شده تا در سال ۹۵ در برنامه بودجه قرار گیرد.

فاضلاب خوسف نیازمند تامین اعتبار ملی

فرجامی فر افزود: برای اجرای فاضلاب شهرستان خوسف باید از محل اعتبارات ملی تامین اعتبار و مجوز کمیسیون ۲۱۵ گرفته شود.

فرماندار خوسف در خصوص کمبود آب و خشک شدن چاههای کشاورزی و قنوات نیز بیان کرد: خوسف در قدیم منطقه ای نسبتاً پر آب بوده ولی در دهه ۶۰ به دلیل خشکسالی و کاهش آب نهرها به جای آنها چاه حفر شده است.

فرجامی فر بیان کرد: به علت تداوم خشکسالی ها و همچنین حفر چاه در بالادست همین چاهها نیز با کاهش شدید آب مواجه شده اند که با توجه به خشک شدن چاههای کشاورزی موضوع انتقال چاهها مطرح شده است.

وی بیان کرد: در خصوص انتقال چاههای کشاورزی دستور انتقال برخی از چاهها و حفر چاه در محلی که دارای آب کافی باشد، صادر شده است.

۱.۵ میلیارد تومان اعتبار بیمارستان خوسف تخصیص نیافت

فرجامی فر در خصوص احداث بیمارستان خوسف نیز گفت: برای بیمارستان خوسف در پیوست قانون برنامه بودجه سال ۹۳ مبلغ ۱.۵ میلیارد تومان پیش بینی شده اما تخصیص نیافت که نیاز به پیگری جدی تری دارد.

وی در خصوص ایجاد بیمارستان خوسف افزود: ساخت بیمارستان در این شهرستان از مصوبات سفر دولت قبل بوده که هم اکنون عملیات ساخت و ساز آن آغاز و تاکنون فنداسیون کار انجام و برای تکمیل نیاز است تا از اعتبارات طرح تحول نظام سلامت برای آن بودجه ای در نظر گرفته شود.

فرجامی فر گفت: ما از محل ماده ۱۸۰ در سال جاری برای این طرح مهم یک میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده ایم اما نیاز است برای تکمیل هرچه سریعتر این طرح اعتبارات ملی اختصاص یابد.

وی بیان کرد: نیاز کلی ساخت بیمارستان شش میلیارد تومان است که تا این لحظه یک میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

مجتمع فرهنگی هنری خوسف، میراث فرهنگی شد!

فرماندار خوسف در خصوص مجتمع فرهنگی هنری خوسف نیز بیان کرد: متاسفانه ساختمان این مجتمع جز میراث فرهنگی شده است.

فرجامی فر ایجاد مجتمع فرهنگی هنری ارشاد در شهرستان را با توجه به قدمت فرهنگی شهرستان ضروری دانست و گفت: از سال ۸۴ احداث ساختمان این مجتمع با هزینه کرد یک میلیارد تومان آغاز اما به عنوان یک میراث فرهنگی باقی مانده و پیشرفتی ندارد.

وی داشتن یک مجتمع فرهنگی را نیاز مردم خوسف دانست و گفت: تاکنون برای این مجتمع یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان هزینه شده و امسال ۵۰۰ میلیون تومان از طرف فرمانداری اعتبار اختصاص یافته است.

فرجامی فر گفت: مابقی اعتبارات مورد نیاز این مجتمع حدود ۱.۵ میلیارد تومان بوده که باید از طرف میراث فرهنگی و اعتبارات ملی اختصاص یابد.

وی تکمیل استخر شنای شهرستان را نیز ضروری دانست و بیان کرد: برای ساخت این اسختر تاکنون ۳۵۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده که از محل ماده ۱۸۰ نیز امسال ۵۰۰ میلون تومان اعتبار به آن اختصاص داده ایم.

فرجامی فر گفت: برای تکمیل این پروژه یک میلیارد تومان اعتبار نیاز است که مدیرکل ورزش و جوانان برای اختصاص آن قول مساعد داده است.

۷۰ درصد واحدهای صنعتی خوسف غیرفعال است

فرماندار خوسف از تعطیلی ۱۷ واحد صنعتی در شهرک صنعتی خوسف خبر داد و گفت: از مجموع ۲۲ واحد صنعتی این شهرستان تنها پنج واحد فعال هستند.

فرجامی فر با اشاره به کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی شهرستان گفت: نبود سرمایه در گردش تنها بخشی از مشکلات تعطیلی این واحدها است و ۳۳ درصد علت تعطیلی واحدها به دلیل سوء مدیریت در کشور بوده که شامل حال این واحدهای صنعتی نیز شده است.

وی بر اختصاص تسهیلات با نرخ پایین تاکید کرد و گفت: تا زمانی که تسهلات با نرخ ۲۲ درصد ارائه شود کسی متقاضی استفاده از تسهلات نبوده و این امر خود بر تعطیلی واحدهای صنعتی و کاهش میزان اشتغال تاثیرگذار است.

فرماندار خوسف از سرمایه گذاری خارجی برای یک واحد صنعتی در خوسف خبر داد و گفت: سرمایه گذار چینی ۲۷.۵ میلیون دلار برای احداث کارخانه شمش چدن سرمایه گذاری کرده که این واحد صنعتی دی ماه امسال به بهره برداری می رسد.

فرجامی فر گفت: با افتتاح این واحد صنعتی زمینه اشتغال ۲۲۵ نفر فراهم خواهد شد.

قلعه خوسف تخلیه و مرمت می شود

وی در خصوص احیای بافت تاریخی قلعه خوسف نیز گفت: قلعه این شهر چندسالی در تصرف شرکت تعاونی قرار گرفته که سبب نارضاتی مردم شهرستان شده بود که خوشبختانه میراث فرهنگی وارد عمل شده و حکم تخلیه یکساله برای این بافت صادر شده است.

وی گفت: در حال حاضر مرمت بافت تاریخی قلعه خوسف آغاز شده است.

فرماندار خوسف در ادامه به وجود یک هزار و ۳۳۳ کیلومتر راه اصلی و فرعی در این شهرستان اشاره کرد و افزود: متوسط راههای آسفالته استان ۵۰ درصد بوده در صورتی که این رقم برای شهرستان خوسف ۳۹ درصد است.

فرجامی فر در خصوص ایجاد مجتمع های آبرسانی نیز بیان کرد: پروژه مجتمع آبرسانی حامی و دهن رود این شهرستان در برنامه سال جاری قرار گرفته است.

فرجامی عدم پوشش تلفن همراه در روستاهای پرجمعیت، گازرسانی به روستاهای بخش ماژان، براکوه و خوسف را نیز ضروری دانست و گفت: در دهستان خور با توجه به قرار گرفتن پایگاه هوایی گازرسانی از اولویت ها است.