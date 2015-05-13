بدنبال کاهش مهاجرت روستاییان آذربایجان شرقی باتوسعه روستایی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، قربان محمدی چهارشنبه در نشست بررسی ابعاد توسعه روستای اظهار داشت: بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستاییان كم بضاعت برای خروج از انزوای سنتی و همسویی با اقتصاد ملی، کاهش فقر از طریق افزایش تولید و ارتقای بهره وری در محیط روستایی از جمله مواردی هستند که در توسعه روستایی مورد توجه قرار می گیرند

وی توسعه روستایی را شامل بهبود تمام بخش ها و زمینه های فيزيكي، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگي روستاها عنوان و تصریح کرد: در این میان شناخت دقیق مشكلات روستاهای دور افتاده چون فقر گسترده، نابرابری در رشد، رشد سریع جمعیت و بیکاری فزاینده از اهمیت بالایی برخوردار است و کاهش بیکاری و توسعه فعالیت های شغلی به عنوان یکی از اهداف کلان توسعه از دغدغه های توسعه و عمران روستایی نیز بشمار می رود.

مدير كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي آذربايجان شرقي افزود: توسعه روستائی راهبردی مهم برای تامین نیازهای اساسی و توزیع بهینه منافع ناشی از توسعه ملی است که متاسفانه در جوامع جهان سومی با وجود بکارگیری الگوهای متنوع عمدتا دستاوردهای مطلوبی نداشته و هنوز سهم جوامع روستایی از توسعه و پیشرفت در چنین جوامعی بسیار اندک است.

وی این امر را مهمترین دلیل توزیع بسیاری از فقرا در روستاها و یا حاشیه نشین شهرنشینان روستایی دانست و گفت: بنابراین توسعه همه جانبه روستایی باید فارغ از مفهوم گسترش فیزیکی بدنبال باز سازی کامل جامعه روستایی بلحاظ فکری، اندیشه ای، آموزشی، تکنولوژی و تولید است.

قربانی در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: هدف های استراتژی توسعه روستایی اولا متکی بر کاهش شدت جریان مهاجرت روستاییان به شهر بواسطه توسعه خدمات، صنعت و کشاورزی و نیز تمرکز جمعیت و در نتیجه ایجاد مراکز روستایی بزرگتر جهت تحت پوشش قرار دادن آنها در شبکه خدمات و در عین حال استقرار صنایع در محیط روستایی از مهمترین اهدافی هستند که در توسعه روستاهای آذربایجان شرقی دنبال خواهیم کرد.