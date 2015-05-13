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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۰:۳۱

محمدی:

بدنبال کاهش مهاجرت روستاییان آذربایجان شرقی باتوسعه روستایی هستیم

بدنبال کاهش مهاجرت روستاییان آذربایجان شرقی باتوسعه روستایی هستیم

تبریز – مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامی آذربايجان شرقی گفت: کاهش مهاجرت و تمرکزجمعیت در روستاها از اهدافی هستند که بدنبال تحقق آنها از طریق طرح های توسعه روستایی هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، قربان محمدی چهارشنبه در نشست بررسی ابعاد توسعه روستای اظهار داشت: بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستاییان كم بضاعت برای خروج از انزوای سنتی و همسویی با اقتصاد ملی، کاهش فقر از طریق افزایش تولید و ارتقای بهره وری در محیط روستایی از جمله مواردی هستند که در توسعه روستایی مورد توجه قرار می گیرند

وی توسعه روستایی را شامل بهبود تمام بخش ها و زمینه های فيزيكي، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگي روستاها عنوان و تصریح کرد: در این میان شناخت دقیق مشكلات روستاهای دور افتاده چون فقر گسترده، نابرابری در رشد، رشد سریع جمعیت و بیکاری فزاینده از اهمیت بالایی برخوردار است و کاهش بیکاری و توسعه فعالیت های شغلی به عنوان یکی از اهداف کلان توسعه از دغدغه های توسعه و عمران روستایی نیز بشمار می رود.

مدير كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي آذربايجان شرقي افزود: توسعه روستائی راهبردی مهم برای تامین نیازهای اساسی و توزیع بهینه منافع ناشی از توسعه ملی است که متاسفانه در جوامع جهان سومی با وجود بکارگیری الگوهای متنوع عمدتا دستاوردهای مطلوبی نداشته و هنوز سهم جوامع روستایی از توسعه و پیشرفت در چنین جوامعی بسیار اندک است.

وی این امر را مهمترین دلیل توزیع بسیاری از فقرا در روستاها و یا حاشیه نشین شهرنشینان روستایی دانست و گفت: بنابراین توسعه همه جانبه روستایی باید فارغ از مفهوم گسترش فیزیکی بدنبال باز سازی کامل جامعه روستایی بلحاظ فکری، اندیشه ای، آموزشی، تکنولوژی و تولید است.

قربانی در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: هدف های استراتژی توسعه روستایی اولا متکی بر کاهش شدت جریان مهاجرت روستاییان به شهر بواسطه توسعه خدمات، صنعت و کشاورزی و نیز تمرکز جمعیت و در نتیجه ایجاد مراکز روستایی بزرگتر جهت تحت پوشش قرار دادن آنها در شبکه خدمات و در عین حال استقرار صنایع در محیط روستایی از مهمترین اهدافی هستند که در توسعه روستاهای آذربایجان شرقی دنبال خواهیم کرد.

کد مطلب 2579733

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