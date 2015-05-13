تشکیل هیات رسیدگی به امور دانشگاهیان در وزارتین علوم و بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ۷۳۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی برگزار شد.

محمدرضا مخبر دزفولی در خصوص دستور این جلسه اظهار داشت: دستور اصلی این جلسه تعیین هیات های رسیدگی به امور شکایات و مسائلی که دانشگاه ها و دانشگاهیان در امور علمی، آموزشی و پژوهشی که با آن مواجه هستند، در وزارتخانه های علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی بود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: طبق مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شده بود که تصمیم گیری های لازم در امور دانشگاهیان در خود دانشگاه ها انجام شود.

عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: بر اساس مصوبه مذکور؛ باید نکات و مشکلات، اعتراضات و تظلم خواهی که اعضای هیات علمی، دانشجویان و همکاران دانشگاهی در امور علمی با آن روبرو هستند در یک مرجع بالاتر مورد رسیدگی قرار گیرد که در این جلسه تشکیل این هیات به تصویب رسید.

مخبر دزفولی گفت: بر اساس تصمیم این جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی ریاست این هیات در وزارت «علوم، تحقیقات و فناوری» و وزارت «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» به عهده وزرای این وزارتخانه ها و در دانشگاه آزاد اسلامی به عهده رئیس این دانشگاه خواهد بود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اضافه کرد: اعضای این هیات نیز شامل؛ معاون حقوقی وزارتخانه، معاون تخصصی ذی ربط، سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه ها به انتخاب وزیر، دو نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب این شورا و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهند بود.