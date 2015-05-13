دربی تهران زیر ذره بین کمیته اخلاق/ سرمربیان سرخابی اعتراض نکنند!

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محمدزاده در گفتگو با سایت فدراسیون فوتبال، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: با توجه به اینکه روز جمعه دربی تهران برگزار می‌شود، به همین دلیل به بازیکنان و مربیان دو تیم پرسپولیس و استقلال تهران توصیه می‌کنم صرفا به مسائل اصلی و فنی بپردازند و نسبت به اجرای بازی جوانمردانه تمرکز کنند.

وی ادامه داد: در واقع زیبایی دربی به کیفیت فنی آن است و هواداران هم برای دیدن بازی زیبا به ورزشگاه می‌آیند. لازم است از سرمربیان دو تیم تقاضا کنم پس از بازی از مصاحبه‌ها و اظهار نظرهای خارج از مسائل فنی خودداری کنند و اگر اعتراضی دارند آن را در کمیته‌های انضباطی و اخلاق بیان کنند. اینگونه ما هم در خدمت شاکیان هستیم و بطور کامل به شکایت آنها رسیدگی می‌کنیم.

رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال در ادامه بیان کرد: امیدواریم روز جمعه شاهد رقابت سالمی باشیم و تماشاگران هم مراقب رفتارهای خود باشند چراکه تماشاگرنماها همواره حضور دارند و در صورت مشاهده مسائل غیر اخلاقی و انضباطی، کمیته انضباطی به مسائل ورود خواهد کرد.

محمدزاده در پایان گفت: بازی روز سه‌شنبه پلی‌آف لیگ برتر بین دو تیم مس کرمان و مس رفسنجان، را با دقت زیادی زیرنظر داشتیم و بطور کلی در بازی‌های آخر فصل ناظران ویژه ما بطور حضوری و غیرحضوری اتفاقات این دیدار را مشاهده و به کمیته ارسال کرده‌اند تا مورد بررسی قرار بگیرد.