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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۰:۰۰

محمدزاده خبر داد؛

دربی تهران زیر ذره بین کمیته اخلاق/ سرمربیان سرخابی اعتراض نکنند!

دربی تهران زیر ذره بین کمیته اخلاق/ سرمربیان سرخابی اعتراض نکنند!

رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال اعلام کرد ناظران ویژه بطور محسوس و نامحسوس بازی‌های باقیمانده از لیگ‌های فوتبال ایران خصوصا دیدار دربی تهران را زیر نظر دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محمدزاده در گفتگو با سایت فدراسیون فوتبال، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: با توجه به اینکه روز جمعه دربی تهران برگزار می‌شود، به همین دلیل به بازیکنان و مربیان دو تیم پرسپولیس و استقلال تهران توصیه می‌کنم صرفا به مسائل اصلی و فنی بپردازند و نسبت به اجرای بازی جوانمردانه تمرکز کنند.

وی ادامه داد: در واقع زیبایی دربی به کیفیت فنی آن است و هواداران هم برای دیدن بازی زیبا به ورزشگاه می‌آیند. لازم است از سرمربیان دو تیم تقاضا کنم پس از بازی از مصاحبه‌ها و اظهار نظرهای خارج از مسائل فنی خودداری کنند و اگر اعتراضی دارند آن را در کمیته‌های انضباطی و اخلاق بیان کنند. اینگونه ما هم در خدمت شاکیان هستیم و بطور کامل به شکایت آنها رسیدگی می‌کنیم.

رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال در ادامه بیان کرد: امیدواریم روز جمعه شاهد رقابت سالمی باشیم و تماشاگران هم مراقب رفتارهای خود باشند چراکه تماشاگرنماها همواره حضور دارند و در صورت مشاهده مسائل غیر اخلاقی و انضباطی، کمیته انضباطی به مسائل ورود خواهد کرد.

محمدزاده در پایان گفت: بازی روز سه‌شنبه پلی‌آف لیگ برتر بین دو تیم مس کرمان و مس رفسنجان، را با دقت زیادی زیرنظر داشتیم و بطور کلی در بازی‌های آخر فصل ناظران ویژه ما بطور حضوری و غیرحضوری اتفاقات این دیدار را مشاهده و به کمیته ارسال کرده‌اند تا مورد بررسی قرار بگیرد.

کد مطلب 2579742

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