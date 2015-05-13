۹۷۶میلیون تومان به خانواده های زندانیان در کرمان پرداخت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، دادخدا سالاری سه شنبه شب در جلسه مجمع عمومی سالیانه انجمن حمایت از زندانیان کرمان به بیان عملکرد انجمن حمایت از زندانیان کرمان طی سال گذشته پرداخت و اظهار داشت: پرداخت مستمری ماهیانه، هزینه های تحصیلی، درمان، تامین جهیزیه، پرداخت قبوض آب و برق، خرید فرم مدرسه و پرداخت هزینه سرویس و مدرسه از جمله محورهایی است که توسط انجمن حمایت از زندانیان کرمان برای زندانیان و خانواده زندانیان بی بضاعت انجام شده است.

وی ادامه داد: خرید وسایل برای اشتغال و خودکفایی خانواده زندانیان، پرداخت وام خوداشتغالی به خانواده زندانی، کمک به زندانیان کانون اصلاح و تربیت، ایجاد اشتغال برای زندانیان، پرداخت دیون مالی برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و پرداخت هزینه انتقال زندانیان به سایر زندان های کشور برای رفاه حال خانواده زندانی نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط این انجمن است.

سالاری از پرداخت ۵۱۸ میلیون ۲۴۴ هزار تومان مستمری به خانواده های زندانیان طی سال گذشته خبر داد و افزود: در این مدت ۴۵ میلیون و ۵۳۷ هزار تومان کمک به زندانیان شاغل نیازمند در واحدهای انجمن پرداخت شده است.

وی از اخصاص پنج میلیون و ۶۵۰ هزار تومان برای خرید جهزیه خبر داد و گفت: هزینه درمان و بهداشت خانواده زندانی در مدت گفته شده سه میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بوده است.

دادستان کرمان گفت: همچنین در سال گذشته برای خرید سبد کالا ۹۰ میلیون و ۳۲۷ هزار تومان، خرید وسایل به منظور اشتغال خانواده زندانی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، خرید وسایل گرمایشی برای خانواده های زندانی ۹۰۰ هزار تومان هزینه شده است.

سالاری از پرداخت قبوض آب و برق به مبلغ سه میلیون و ۱۳۰ هزار تومان خبر داد و ابراز داشت: برای پرداخت هزینه لوله کشی منازل زندانیان ۵۰۰ هزار تومان، خرید فرم مدرسه و لوازم تحریر و پرداخت هزینه دانشگاه و سرویس چهار میلیون و ۸۳۵ هزار تومان صرف شده است.

وی با بیان اینکه به منظور اخذ رضایت شکایان برای آزادی زندانی مبلغ ۳۶ میلیون تومان پرداخت شده است، افزود: همچنین مبلغ ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حق الزحمه روحانیون در زندان پرداخت شده است.

سالاری تصریح کرد: پرداخت هزینه انتقال زندانی از کرمان به سایر زندان ها یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، کمک بلاعوض برای مددجویان کانون در پرتال فنی و حرفه ای برای مددجویان کانون اصلاح و تربیت ۷۵۶ هزار تومان، خرید لباس ورزشی برای کانون اصلاح و تربیت سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و پرداخت وام خوداشتغالی ۲۴۷ میلیون تومان بوده است.

دادستان کرمان در پایان یادآور شد: در مجوع طی سال گذشته مبلغ ۹۷۶ میلیون تومان از سوی انجمن حمایت از زندانیان کرمان به خانواده های زندانیان کمک شده است.