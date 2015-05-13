مسابقات امداد و نجات هلال احمر اهواز برگزار شد

سید فتح اله هاشم نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مسابقات در پایگاه امداد و نجات بین شهری شهید علی چعب واقع در ۴۰ کیلومتری شهرستان اهواز برگزار شد.

هاشم نژاد افزود: این مسابقات با اهداف توان افزایی و آمادگی تیم های تخصصی در سه گروه نجات در آوار، اسکان اضطراری و نجات در تصادفات جاده ای ویژه خواهران و تیم های نجات در آوار، اسکان اضطراری، نجات در تصادفات جاده ای و نجات در ارتفاع و فضای معلق ویژه پسران برپا شد.



وی گفت: در این مسابقات بیش از ۸۰ نفر از امدادگران و نجاتگران خواهر و برادر شرکت کردند. تیم های منتخب برای شرکت در مسابقات استانی به معاونت امداد و نجات معرفی شدند.

هاشم نژاد به دیگر برنامه های جمعیت هلال احمر اهواز در هفته هلال احمر اشاره کرد و گفت: در این راستا، کارکنان و داوطلبان هلال احمر اهواز از جانبازان بیمارستان بوستان عیادت کردند.

رئیس جمعیت هلال احمر اهواز توضیح داد: کارکنان و داوطلبان جمعیت هلال احمر اهواز از بیمارستان بوستان این شهر بازدید و از جانبازان بستری در این مرکز درمانی عیادت کرد. این بازدید که به مناسبت هفته هلال احمر و صلیب سرخ و به منظور عیادت و کمک به جانبازان و بیماران بستری در بیمارستان بوستان در قالب طرح نیابت انجام گرفت.

هاشم نژاد ضمن تاکید بر تداوم این طرح و افزایش همکاری هلال احمر با بیمارستان بوستان گفت: جانبازان برای اسلام و میهن اسلامی ما جنگیدند و آرامش امروز مدیون رشادت دیروز این عزیزان است در نتیجه خدمت به این قشر عزیز وظیفه همه ما به شمار می رود.