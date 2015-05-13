دکتر حمید هراتی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به راه اندازی مراکز رشد مجازی پارک علم و فناوری استان سمنان اظهار داشت: این مراکز شامل مرکز رشد واحدهای فناور شاهرود (shahrood.sstp.ir)، مرکز رشد واحدهای فناور دامغان (dameghan.sstp.ir)، مرکز رشد واحدهای فناور سمنان (semnan.sstp.ir)، مرکز رشد واحدهای فناور مهدیشهر (mahdishahr.sstp.ir) و مرکز رشد واحدهای فناور گرمسار (garmsar.sstp.ir) است.

وی با اشاره به میزخدمت برخط (online) فعال در این مراکز افزود: کارشناس هر مرکز در ساعات اداری از طریق گفتگوی برخط به سوالات مخاطبان در حوزه فعالیت مراکز رشد پاسخ خواهند داد.

مدیر مراکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان سمنان در پاسخ به این پرسش که« آیا خدمات برخط ارائه شده در مراکز رشد مجازی این پارک محدودیت جغرافیایی دارد یا خیر؟»، گفت: این خدمات محدودیت جغرافیایی نداشته و تمامی دانشجویان، اساتید، ایده‌پردازان و فناوران در سرتاسر کشور که علاقمند به عضویت در مراکز رشد پارک‌های علم و فناوری هستند می‌توانند راهنمایی‌های لازم را از کارشناسان برخط این مراکز دریافت کنند اما در ساعات شلوغ کاری اولویت با مخاطبان استانی و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد پارک علم و فناوری استان خواهد بود.

هراتی زاده با بیان اینکه در مراکز رشد مجازی سعی شده تا حد امکان خدمات به صورت غیر حضوری باشد تصریح کرد: در این راستا دریافت، ارسال، مکاتبات و هماهنگی برای حضور در جلسه جذب و پذیرش علاقمندان به عضویت در مراکز رشد به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

ویبیان کرد: مراکز رشد مجازی پارک علم و فناوری استان سمنان توسط پایگاه‌های اطلاع‌رسانی روابط‌عمومی این پارک طراحی شده و پیوندهای میزخدمت برخط کارشناس، فهرست واحدهای فناور فعال و خروج یافته، معرفی، اطلاعات مدیر و کارشناسان، اطلاعات تماس و موقعیت جغرافیایی در Google Maps و معرفی شهری که ساختمان فیزیکی مرکز در آن مستقر هستند را شامل می شود.