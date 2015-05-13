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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۴۲

هراتی‌زاده در گفتگو با مهر:

مراکز رشد مجازی پارک علم و فناوری استان سمنان راه‌اندازی شد

مراکز رشد مجازی پارک علم و فناوری استان سمنان راه‌اندازی شد

شاهرود - مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری استان سمنان از راه اندازی مراکز رشد مجازی این پارک خبر داد و گفت: در این مراکز تا حد امکان خدمات به صورت غیر حضوری ارائه می شود.

دکتر حمید هراتی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به راه اندازی مراکز رشد مجازی پارک علم و فناوری استان سمنان اظهار داشت: این مراکز شامل مرکز رشد واحدهای فناور شاهرود (shahrood.sstp.ir)، مرکز رشد واحدهای فناور دامغان (dameghan.sstp.ir)، مرکز رشد واحدهای فناور سمنان (semnan.sstp.ir)، مرکز رشد واحدهای فناور مهدیشهر (mahdishahr.sstp.ir) و مرکز رشد واحدهای فناور گرمسار (garmsar.sstp.ir) است.

وی با اشاره به میزخدمت برخط (online) فعال در این مراکز افزود: کارشناس هر مرکز در ساعات اداری از طریق گفتگوی برخط به سوالات مخاطبان در حوزه فعالیت مراکز رشد پاسخ خواهند داد.

مدیر مراکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان سمنان در پاسخ به این پرسش که« آیا خدمات برخط ارائه شده در مراکز رشد مجازی این پارک محدودیت جغرافیایی دارد یا خیر؟»، گفت: این خدمات محدودیت جغرافیایی نداشته و تمامی دانشجویان، اساتید، ایده‌پردازان و فناوران در سرتاسر کشور که علاقمند به عضویت در مراکز رشد پارک‌های علم و فناوری هستند می‌توانند راهنمایی‌های لازم را از کارشناسان برخط این مراکز دریافت کنند اما در ساعات شلوغ کاری اولویت با مخاطبان استانی و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد پارک علم و فناوری استان خواهد بود.

هراتی زاده با بیان اینکه در مراکز رشد مجازی سعی شده تا حد امکان خدمات به صورت غیر حضوری باشد تصریح کرد: در این راستا دریافت، ارسال، مکاتبات و هماهنگی برای حضور در جلسه جذب و پذیرش علاقمندان به عضویت در مراکز رشد به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

ویبیان کرد: مراکز رشد مجازی پارک علم و فناوری استان سمنان توسط پایگاه‌های اطلاع‌رسانی روابط‌عمومی این پارک طراحی شده و  پیوندهای میزخدمت برخط کارشناس، فهرست واحدهای فناور فعال و خروج یافته، معرفی، اطلاعات مدیر و کارشناسان، اطلاعات تماس و موقعیت جغرافیایی در Google Maps و معرفی شهری که ساختمان فیزیکی مرکز در آن مستقر هستند را شامل می شود.

 

 

 

کد مطلب 2579755

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