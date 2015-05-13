کتاب «فلسفه عرفان» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم رونمایی از كتاب «فلسفه عرفان» كه در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی تهران و در غرفه انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی انجام شد، حجت الاسلام علی فضلی نویسنده این اثر با بیان چارچوب های مطرح شده در كتابش گفت: تمام علوم بشری دارای مبادی و مبانی است اما این مبادی و مبانی در همان دانش مورد بررسی قرار نمی گیرد بلكه نیاز به دانش ناظری است كه مبانی این علم فروتر را مورد بررسی قرار دهد. آن دانش ناظر كه به شكل عقلی مبانی و مبادی این دانش فرودست را مورد بررسی قرار می دهد، فلسفه است.

وی با اشاره به ساختار موضوعی اثر افزود: از نگاه دیگر عرفان را می توان از دو منظر دید نخست از این دید كه تجربه شخصی فرد است كه طی ریاضات و مكاشفات این تجربه شخصی را به دست آورده است، تا هنگامی كه از آن خود اوست بدان تجربه عرفانی گویند. حال اگر عارف این حالات را تجربه كرد و در مقام گزارش برآمد بدان گزاره های عرفان گویند. باید پرسید كه آیا این تجربه درست بوده، یا نبوده است، خود تجربه كه به شما نمی گوید درست است یا نادرست، از همین منظر باید مورد بررسی عقلی قرار گیرد كه آیا حجیت عقلی دارد یا نه. بنابر این ما باید نظارت عقلی بر تجربه عرفانی كنیم و ما سیستمی را تعریف می كنیم به نام سیستم فلسفه تجربه عرفانی.

نویسنده «فلسفه عرفان»، ساختار این كتاب را ترسیم دانشی با رویكرد فلسفه تجربه عرفانی خواند و تاكید كرد: آثاری كه در مورد وجود توسط كسانی مانند استیس، كبس، فورمن و ... نوشته شده اند در این كتاب مورد بررسی قرار گرفته است.

فضلی با اشاره به فلسفه گزاره ها، این گزارشات را بر دو قسم تقسیم كرد و ادامه داد: گاهی گزارشات در بحث عرفان عملی است كه بدان سلوك می گوییم، گاهی حقایق شهودی را به تصویر می كشد. علمی كه بر مبادی و مبانی عرفان عملی نظارت می كند و درباره حجیت آن بحث می كند را فلسفه علم سلوك نامیده ایم و نظام واره آن را ارائه كرده ایم و به شكل پرسش واره مسائله اش را طرح كرده ایم. سپس به سراغ عرفانی می آییم كه درباره هستی شناسی بحث می كند كه بدان عرفان نظری می گوییم و آن علمی كه مبانی و مبادی آن را مورد بررسی قرار می دهد، فلسفه عرفان نظری است.

این پژوهشگر دانش های مطرح شده در كتاب را به سه دسته فلسفه تجربه عرفانی، فلسفه علم سلوك و فلسفه عرفان نظری تقسیم كرد و این تقسیم بندی را شاكله اصلی كتاب دانست.

وی با اشاره به این موضوع كه در فلسفه تجربی عرفانی، انظار مختلفی وجود دارد یكی از این نظریات را پدیدارشناسی دانست و خاطرنشان كرد: این كتاب انظار فلاسفه غرب را در مبحث عرفان بر پایه علم پدیدار شناسی بررسی كرده است. مثلاً «اُتو» با دیدگاه پدیدارشناسی به امر قدسی نظر داشته است.

فضلی درباره نوع برخورد فلسفه عرفان با دیگر فلسفه ها در كتاب «فلسفه عرفان» گفت: در نهایت نسبت فلسفه عرفان را با دانش های همگن مشخص می كند، كه بنده این نسبت را از نقطه نظر گرانیگاه های میان آنان بررسی كرده ام. مثلا فلسفه عرفان و فلسفه دین، فلسفه عرفان و فلسفه صدرایی و ...

نویسنده «فلسفه عرفان» این كتاب را یك دستگاه و یك كتاب راهبردی خواند و در نهایت چنین به سخنانش پایان داد: از آنجایی كه این كتاب راهبردی است به شكل كلان به موضوعات نگریسته و خُرد نگر نیست، باید گفت این اثر سه دستگاه فلسفه عرفان را به صورت دانش مطرح می كند كه برای نخستین بار به این صورت ارائه شده است و تاكنون پیشینه ای نداشته است و من در تهیه آن الگویی نداشتم. البته از ۱۰۷ منبع استفاده شده است، كه این منابع مواد و عناصر را به من دادند و من توانستم به كمك این منابع به خروجی مطالعاتم ماهیت جدیدی دهم.