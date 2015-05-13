درباره علم خداوند کتاب مستقلی پدید نیامده بود

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم رونمایی از كتاب های «اسماء و صفات خدا» و «علم و اراده الهی» كه در نمایشگاه بین المللی كتاب تهران در غرفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد، نویسنده این كتب، محمد حسن قدردان قراملكی، نخست درباره نگارش كتاب «علم و اراده الهی» گفت: بنده چند سالی است كه درباره شناخت خداوند به شكل تخصصی مطالعه و پژوهش می كنم و در این زمینه كتابی با عنوان «خدا در تصور انسان» نوشته ام كه منتشر شده است. پس از آن كتاب اسماء و صفات خدا منتشر شد و كتاب «علم و اراده الهی» نیز سومین كتاب با موضوع شناخت خداست.

قراملكی با اشاره به قسمت نخست كتابش، افزود: در كتاب «علم و اراده الهی» در پژوهشی مستقل درباره علم خداوند بحث می كنیم و علم خداوند از حیث چگونگی مورد بحث قرار می گیرد، مواردی مانند این موضوع كه آیا خداوند به ذات خود علم دارد؟ یا اینكه علم خداوند پیش از آفرینش جهان مادی چگونه بوده است؟ و پس از آفرینش جهان مادی چگونه بوده است؟ و اینكه علم پیشین خداوند موجب جبر می شود یا نه؟ در این مجال به شكل تخصصی و مقتبس از علم فلسفه، كلام و عرفان مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینكه درباره علم خداوند مقالاتی منتشر شده است اما تاكنون كتاب مستقلی پدید نیامده بود، این كتاب را از این جهت كه توانسته است، این خلاء را پوشش دهد مفید خواند و درباره قسمت دیگر كتاب خاطرنشان كرد: در بخش دیگر كتاب بحث اراده الهی مطرح شده است، آیا اراده خداوند به علم خداوند بازمی گردد، همانگونه كه فلاسفه گفته اند، یا اینكه اراده در كنار علم قرار دارد و صفت مستقلی است؟

این پژوهشگر، درباره مدت زمان نگارش این اثر تاكید كرد: در حدود یكسال و نیم زمان و تقریباً روزی ۱۰ ساعت برای تدوین این كتاب كار كردم و حدود ۵۰۰ منبع اعم از منابع قدیمی فلسفی، ‌عرفانی، كلامی و فلسفه دین و كلام جدید و فلسفه غرب، را برای نگارش این كتاب استفاده كردم و هرچند كه بیشتر در علم كلام كار كرده ام اما روش تحقیقاتی من چند علمی بوده است.

قراملكی در ادامه با پرداختن به موضوع كتاب «اسماء و صفات خدا» در این باره تاكید كرد: این كتاب نیز از سری مطالعات شناخت خداوند است. نگارش این كتاب از آنجا آغاز شد كه ابتدا كتاب خدا در «تصور انسان» را نوشتم و پس از آن به موضوع اسماء و صفات خداوند پرداختم، یعنی در روند نگارش این دو كتاب سعی شده نخست بدانیم ذات خدا قابل شناخت هست یا نیست و پس از گذر از آن به اسماء و صفات خداوند برسیم.

وی با اشاره به كتب مقدس اعم از قرآن، تورات و انجیل آنان را حاوی بسیاری از نام ها و صفات الهی دانست و یادآور شد: برای خداوند اسماء و صفات مختلف ذكر شده است، در برخی منابع ۱۰۰ و در برخی تعداد این صفات و اسماء را هزار دانسته اند.

این پژوهشگر بخش های مختلف كتاب را معرفی كرد و در پایان گفت: در این كتاب مباحث به ۳ بخش، مباحث لحن شناسی، معناشناسی اسماء و صفات، مباحث هستی شناسی اسماء و صفات تقسیم می شود. كه سعی شده به شكل جامعی موضوع را پوشش دهد.