اعلام جزئیات نقل و انتقال فرهنگیان تهران/ورود به پایتخت ممنوع است

​مسعود ثقفی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نقل و انتقالات داخلی شهر تهران، اظهار کرد: امسال به دلیل وجود برخی از محدودیت‌ها قطعا بحث نقل و انتقالات داخلی را در شهر تهران نداریم.

وی افزود: در صورتی که بخشی از این محدودیت‌ها رفع شود، در مرداد ماه به شکل محدود و رایانه‌ای، جابجایی فرهنگیان در سطح مناطق شهر تهران را خواهیم داشت.

سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران تصریح کرد: اکنون در مناطق مختلف شهر تهران در دو حوزه آموزگار و دبیر مرد، کمبود نیرو داریم؛ به گونه‌ای که در این مناطق با کمبود ۱۷۰۰ آموزگار و ۳۷۰۰ دبیر مرد مواجه هستیم.

ثقفی بیان کرد: با توجه به کمبود تقاضای فرهنگیان برای خروج از یک منطقه و انتقال به منطقه دیگر مطمئنا با توجه به نیاز منطقه مبدأ این درخواست ها با مخالفت مواجه خواهد شد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر در مناطقی که بیشتر حجم تقاضا برای ورود نیروی انسانی به این مناطق وجود دارد، با تورم نیروی مازاد مواجه هستیم.

سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه بیشترین تراکم نیروهای مازاد در مناطق یک تا هشت است، بیان کرد: بیشترین تقاضای ورود نیروی انسانی را به این مناطق داریم.

ثقفی با بیان اینکه امسال احتمال بازنشستگی ۳۰۰۰ فرهنگی تهرانی وجود دارد، بیان کرد: از سوی دیگر ورود نیرو به تهران همچنان ممنوع است و ما اجازه استفاده از حق‌التدریس در دوره ابتدایی را نداریم و حق استخدام نیروی جدید در آموزش و پرورش تهران نیز وجود ندارد.

وی با اشاره به راه‌حل‌هایی برای برون‌رفت از این وضعیت، اظهار داشت: ساماندهی نیروی انسانی به شکل صحیح در شهر تهران، آزادسازی ورود آموزگار و دبیر مرد به پایتخت، اجازه حق‌التدریس در دوره ابتدایی، اجازه استخدام و خرید خدمات آموزشی، تسهیل استفاده از بخش غیردولتی، اجازه حق‌التدریس بیش از ۸ ساعت و ادامه خدمت همکاران در آستانه بازنشستگی در بخش آموزگاران و دبیران مرد از راه‌حل‌های مد نظر است.