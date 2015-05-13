جزئیات جلسه مالیاتی اصناف بادولت/ بخشودگی جرایم مالیاتی برخی صنوف

علی فاضلی در گفتگو با مهر با تشریح جزئیات جلسه روز سه شنبه هفته جاری اصناف با سازمان امور مالیاتی، گفت: اولین جلسه اصناف با مسئولان مالیاتی کشور، روز سه شنبه با محوریت رسیدن به توافق نهایی در رابطه با مالیات بر مشاغل، مالیات بر ارزش افزوده و نصب صندوق‌های مکانیزه فروش یا pos برگزار شد که بر این اساس، تعامل خوبی میان اصناف و سازمان امور مالیاتی شکل گرفته است.

رئیس اتاق اصناف ایران افزود: بر این اساس، موضوع نصب صندوق‌های مکانیزه فروش یا pos در صنوف منتخب مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر این اساس، قرار بر این شد جرایم مالیاتی آن دسته از صنوفی که تاکنون این صندوق‌ها را نصب نکرده‌اند، بخشیده شود، البته مشروط به آنکه ظرف مدت زمان کوتاهی این صندوق‌ها را نصب کنند.

وی تصریح کرد: اصناف در زمینه نصب صندوق‌های مکانیزه فروش از قانون عقب هستند که البته دلیل آن هم، نبود امکانات زیرساختی در جهت آموزش مناسب واحدهای صنفی است. خشی از اصناف باید از ۵ سال قبل، این صندوق‌ها را نصب می‌کردند اما مهلتی به آنها داده شد، ضمن اینکه بخشی از آنها باید در سال قبل این صندوق‌‌ها را نصب می‌کردند که بخشی از این کار انجام شده و بخشی دیگر در سال‌جاری، در حال انجام است.

به گفته فاضلی، همه اصناف مشمول نصب صندوق‌های مکانیزه نمی‌شوند و براساس تفاهم‌های انجام شده، حدود ۳۲ اتحادیه مشمول اجرای این قانون هستند. به هرحال ما بر اجرای قانون اصرار داریم و اما به مسئولان سازمان امور مالیاتی اعلام کردیم که نصب این صندوق‌ها، باید همراه با ارایه مشوق‌هایی از سوی این سازمان باشد؛ به همین منظور در جلسه روز گذشته نهایی شد تا آن دسته از صنوف و بنگاه‌هایی که صندوق‌های مذکور را نصب کنند، از بخشودگی جرایم مالیاتی برخوردار شوند.

وی اظهار داشت: البته این بخشودگی در جرایم مالیاتی در صورتی لحاظ خواهد شد که در پروسه زمانی معینی که به زودی اعلام می‌شود، صنوف و بنگاه‌ها این صندوق‌های مکانیزه فروش را نصب کنند.

فاضلی در پایان خاطرنشان کرد: در دو بخش مالیات بر مشاغل و مالیات بر ارزش افزوده، هنوز تصمیم گیری نهایی صورت نگرفته است اما در جلسات مداومی که با سازمان امور مالیاتی خواهیم داشت، این مساله را به زودی تعیین تکلیف می‌کنیم.