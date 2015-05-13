یک شایعه جدید در مورد پیونگ یانگ؛ وزیر دفاع کره شمالی اعدام شد

به گزارش خبرگرای مهر به نقل از الجزیره، رسانه های کره جنوبی از قول یک مقام ارشد اطلاعاتی آن کشور خبر می دهند که وزیر دفاع کره شمالی، به اتهام خیانت، اعدام شده است.

زمان اجرای حکم اعدام،۳۰ آوریل (دو هفته پیش) اعلام شده و براساس این گزارش، صدها مقام رسمی تماشاگر اعدام بودند.

به گفته سازمان اطلاعاتی کره جنوبی «هیان یانگ‌چال» وزیر دفاع کره شمالی، با آتش ضدهوایی تیرباران شده تا عبرتی برای سایرین باشد.

هیان کم‌تر از یک سال پیش به مقام وزارت دفاع رسیده بود. بنابراین گزارش اتهامات وی چرت زدن به هنگام مراسم نظامی، و چند نوبت بدگویی از رهبر کره‌شمالی بوده است.

هیچ مقام یا رسانه رسمی در کره شمالی این خبر را تائید نکرده‌ است. کره جنوبی، ماه پیش اعلام کرده بود همسایه شمالی آن کشور «۱۵ مقام عالی‌رتبه را در سال جاری میلادی» اعدام کرده است.

این برای اولین بار نیست که کره جنوبی چنین اخباری را منتشر می کند. در سال های گذشته خبر اعدام «شوهر عمه» رهبر کره شمالی و نحوه انجام این اعدام که گفته می شد وی را جلوی سگ های گرسنه انداخته اند هیاهوی زیادی را در رسانه های دنیا ایجاد کرد.

انتشار این خبر درست چند روز بعد از آنکه تنش های میان دو کره به دلیل اقدام پیونگ یانگ در آزمایش موشک بالستیک زیردریایی، مجددا به اوج خود رسیده عجیب به نظر می رسد.

به گفته برخی کارشناسان، هدف سئول از انتشار این اخبار اقدام به جنگ روانی علیه کره شمالی است.