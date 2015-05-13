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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۰:۲۵

تحویل ۸۰ هزار مسکن مهر تا خرداد/ وزارت تعاون همکاری کند

تحویل ۸۰ هزار مسکن مهر تا خرداد/ وزارت تعاون همکاری کند

قائم مقام وزیر راه در طرح مسکن مهر با اشاره به اینکه تاپایان خرداد ۸۰ هزار واحد مسکن مهر تحویل داده می شود، گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش تعاونی‌های مسکن مهر همکاری بیشتری داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد اصغري مهرآبادي در مراسم افتتاح۲۸۱۸ واحد مسکن مهر، اظهار داشت: تا پايان خرداد امسال ۸۰ هزار واحد مسكن مهر در كشور به مالكان تحويل داده مي شود.

وي افزود: با همكاري بانك مركزي افزايش تسهيلات مسكن مهر از ۲۵ ميليون به ۳۰ ميليون تومان اجرايي شده و اميدواريم با تلاش بانك مسكن اين افزايش در تسهيلات ارائه شده در همه استان ها اعمال شود.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر با بيان اينكه دو ميليون و ۳۰۰ هزار واحد مسكوني در كشور در دست ساخت بوده است، افزود: تاكنون يك ميليون و ۴۲۰ هزار واحد مسكوني افتتاح شده است.

اصغري مهرآبادي مهمترين مشكل در واگذاري مسكن مهر را كمبود اعتبارات عنوان و تصريح كرد: بيش از ۲۶۰ هزار واحد مسكوني داريم كه ساخت آن تمام شده ولي به خاطر تامين نشدن زيرساخت ها امكان تحويل و اسكان در آنها وجود ندارد كه تا چند ماه آينده اين مشكل رفع خواهد شد.

وی، همكاري و مساعدت بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي همكاري در بخش تعاوني‌های مسكن مهر را براي تسريع در اتمام مسكن مهر كشور خواستار شد.

کد مطلب 2579783

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