یک سوم دانشجویان دانشگاه فرهنگیان معلم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود مهرمحمدی در دومین کنفرانس ملی و نهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام‌های دانشگاهی که در پردیس نسیبه دانشگاه فرهنگیان امروز برگزار شد، گفت: دانشگاه فرهنگیان به عنوان یکی از زیرنظام‌های آموزش عالی پذیرفته شده است و تقریباً به تنهایی بار یک ماموریت ملی یعنی تربیت معلم را به دوش می‌کشد و به اعتبار همین ماموریت، به عنوان یک زیرنظام رسمی آموزش کشور شناخته شده است.

وی افزود: دانشگاه فرهنگیان با گستره جغرافیایی کشوری که ۱۰۰ واحد آموزشی و ۶۴ واحد پردیس را دارد که برای فعالیت، از وزارت علوم مجوز دریافت کرده است.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان تصریح کرد: تعداد ۷۰ هزار دانشجوی کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در ۱۶ رشته مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش که عمدتاً از طریق کنکور سراسری پذیرفته می‌شوند، وارد این دانشگاه شده‌اند.

مهرمحمدی ادامه داد: یک سوم دانشجویان ما معلمان شاغلی هستند که در راستای ارتقای تحصیل در دانشگاه فرهنگیان در سطح کارشناسی مشغول تحصیل هستند.

وی با تاکید بر اینکه دانشگاه فرهنگیان باید تا مقطع تحصیلات تکمیلی نیز ارتقا یابد، اظهار داشت: با توجه به ماموریت بهسازی نیرو در آموزش و پرورش، معلمان شاغل کاردانی در این دانشگاه کارشناسی دریافت می‌کنند و در تلاش هستیم بتوانیم پس از پایان کارشناسی، مجوز دوره تحصیلات تکمیلی را هم برای دانشگاه دریافت کنیم تا معلمان بتوانند ادامه تحصیل دهند.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان بیان کرد: دانشجو معلمانی که از طریق کنکور سراسری وارد دانشگاه فرهنگیان شده‌اند، بیش از ۴۰ هزار نفر هستند که مقدرات آموزش و پرورش را رقم خواهند زد و خروجی این دانشگاه باید دانشجو معلمانی باشند که سفیران تحول و تعالی نظام تعلیم و تربیت هستند.

مهرمحمدی با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان یک دانشگاه مادی نیست، اظهار داشت: دانشگاه فرهنگیان به لحاظ ماموریتی که بر عهده دارد، دردانه آموزش عالی خطاب می‌شود.

وی تاکید کرد: باید تمام نهادهای دولتی و غیردولتی از این دانشگاه نوبنیاد برای تربیت معلم حمایت کنند تا یک اتفاق ملی را رقم بزند، چرا که دانشگاه فرهنگیان به تنهایی نمی‌تواند به آن شایستگی که باید برسد.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان یادآور شد: کیفیت تربیت معلم بر کیفیت تعلیم و تربیت و کیفیت آینده کشور تاثیر خواهد گذاشت.