دفترچه انتخاب رشته آزمون ارشد ساعت ۱۸ منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج اولیه آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۴ به صورت کارنامه تنظیم شده و کارنامه کلیه داوطلبان از ساعت ۲۰ روز گذشته (سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۹۴) بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفته است.

از تعداد ۶۵۵ هزار و ۶۷۹ داوطلب حاضر در آزمون تعداد ۴۲۹ هزار و ۶۸۸ داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند به عبارت دیگر ۶۵.۵۳ درصد حاضرین مجاز شدند. از تعداد داوطلبان مجاز به انتخاب رشته تعداد ۲۱۳ هزار و ۹۸۲ نفر زن و ۲۱۵ هزار و ۷۰۶ نفر مرد هستند. ۴۹.۸۰ درصد مجازین زن و ۵۰.۲۰ درصد مجازین مرد هستند.

براساس این گزارش، از تعداد ۴۲۹ هزار و ۶۸۸ داوطلب مجاز به انتخاب رشته ۱۴۲ هزار و ۶۷۶ داوطلب برای دوره‌های روزانه و سایر دوره‌ها تعداد ۲۸۷ هزار و ۱۲ داوطلب منحصرا به انتخاب رشته های تحصیلی سایر دوره‌ها (به جز دوره روزانه) مجاز هستند.

تعداد ۳۰ هزار و ۸۴۶ داوطلب در دو کد رشته مجاز به انتخاب رشته شدند. از این تعداد ۱۴ هزار و ۱۶۱ داوطلب زن و ۱۶ هزار و ۶۸۵ داوطلب مرد هستند.

همچنین دفترچه انتخاب رشته از ساعت ۱۸ امروز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت بر روی سایت سازمان سنجش قرار داده خواهد شد.

داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته می شوند ضرورت دارد بر اساس برنامه از روز چهارشنبه پس از دریافت دفترچه انتخاب رشته های تحصیلی و اطلاعیه های سازمان سنجش نسبت به انتخاب حداکثر ۱۰۰ کد رشته محل از کدرشته های امتحانی مجاز اقدام کنند.

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته می توانند از روز دوشنبه ۲۸ تا پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه به سایت سنجش مراجعه کنند و فرم انتخاب رشته اینترنتی خود را تکمیل کنند. پس از تایید کد رشته های انتخابی کد ۱۵ رقمی در به داوطلب داده می شود و در غیر اینصورت انتخاب رشته تکمیل نخواهد بود.

فهرست اسامی قبول شدگان نهایی در دهه اول شهریورماه اعلام می شود و ظرفیت پذیرش جمعا ۱۲۳ هزار و ۴۵۲ نفر خواهد بود.