رضا قدیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تایید پلمب دکه‌های مطبوعاتی که اقدام به فروش دخانیات می‌کردند گفت: فروش سیگار در دکه‌های مطبوعاتی ممنوع است و در سال ۹۴ به طور قاطع مقابل سیگارفروشی در دکه‌های مطبوعاتی می‌ایستیم.

وی ادامه داد: اخطارهای لازم در این زمینه داده شده و صاحبان دکه‌های مطبوعاتی از این موضوع اطلاع دارند. متاسفانه بسیاری از این دکه‌ها در مقابل مدارس راهنمایی و دبیرستان واقع است و فروش دخانیات مشکلات زیادی را برای دانش‌آموزان ایجاد می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه این اقدام در جهت حفظ سلامت شهروندان است تصریح کرد: در مکاتباتی که با وزارت بهداشت داشتیم قرار شد این موضوع در اولویت‌های سال ۹۴ قرار بگیرد. احتمال دارد این دکه‌دارها اعتراض کنند تا بتوانند اوضاع را به وضعیت سابق برگردانند اما شهرداری این بار قصد ندارد در مقابل سیگارفروشی دکه‌های مطبوعاتی کوتاه بیاید. ما از دکه‌داران ماهیانه ۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان می‌گیریم بنابراین فروش مطبوعات برایشان به صرفه است.

قدیمی با بیان اینکه فروش مواد غذایی هم در این دکه‌ها ممنوع است اما برخورد با آن در اولویت‌های ما نیست گفت: برخورد با دکه‌دارانی که اقدام به فروش دخانیات می‌کنند از خیابان اصلی شروع شده و به زودی سرتاسر ۱۲۰۰ دکه مطبوعاتی که در سطح شهر هستند از دخانیات پاکسازی می‌شوند.

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل در پاسخ به این پرسش که سال‌ها است چنین برخوردهای مقطعی با فروش دخانیات در سطح دکه‌های مطبوعاتی می‌شود گفت: تا وقتی من زنده‌ام و این مسئولیت را دارم از این موضوع کوتاه نمی‌آیم. زنگ خطر برای کیوسک‌دارانی که اقدام به فروش سیگار می‌کنند به صدا درآمده و شهرداری در سالی که قرار است طرح آسمان آبی زمین پاک اجرایی شود اجازه نمی‌دهد هیچ دکه مطبوعاتی سیگار بفروشد.