تعاون موجبات هم افزايی در حركت اقتصادی را ايجاد می كند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد ترویج اداره آموزش، ترویج و تحقیقات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان، سيد معين هاشمی در گردهمايی آموزشی اعضا شركت های تعاونی دهياری شهرستان بردسير با بيان اين موضوع كه هفت راهبرد اساسي براي توسعه تعاون در كشور احصاء شده است، گفت : فرهنگ سازی، آموزش ارکان تعاونی و تحکیم تعاملات شبكه ای از راهبردهای اساسی ر راستای تقويت و گسترش فعاليت تعاونی هاست.

وی تعاونی های دهياری را خط مقدم معرفی و توسعه فرهنگ كار تعاونی در جامعه روستايی دانست و تاكيد کرد: اين تعاونی ها بايد در اهداف پيش روی خود توجه به جامعه را پررنگ تر ببينند.

وي الگوی تعاوني را به دليل امكان حضور آحاد مردم در كنار يكديگر و جمع آوری سرمايه های خرد موجب هم افزايی در حركت اقتصادی و ساماندهی بازار دانست و تاكيد كرد: براي تحقق نقش اقتصادی تعاونی در اقتصاد كشور بايد به دنبال افزايش شناخت جامعه از تعاون و كاركرد های آن باشيم.

گردهمايی آموزشی اعضا تعاونی های دهياری های شهرستان بردسير با حضور ۷۰ نفر در محل فرمانداری بردسير برگزار گرديد.

از ابتدای سال جاری تعداد سه هزار و ۳۶۰ نفر ساعت آموزش از طريق اداره آموزش، ترويج و تحقيقات تعاون اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعی با همكاری و هماهنگی اداره كل امور روستايی و شوراهای استانداری استان كرمان برگزار شده است.