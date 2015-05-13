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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۰:۴۳

هاشمی:

تعاون موجبات هم افزايی در حركت اقتصادی را ايجاد می كند

تعاون موجبات هم افزايی در حركت اقتصادی را ايجاد می كند

بردسیر-مدير تعاون اداره كل تعاون كار ورفاه اجتماعی استان كرمان الگوی تعاونی رابه دليل امكان حضور آحاد مردم دركنار يكديگر وجمع آوری سرمايه های خرد موجب هم افزايی درحركت اقتصادی و ساماندهی بازار دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد ترویج اداره آموزش، ترویج و تحقیقات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان، سيد معين هاشمی در گردهمايی آموزشی اعضا شركت های تعاونی دهياری شهرستان بردسير با بيان اين موضوع  كه هفت راهبرد اساسي براي توسعه تعاون در كشور احصاء شده است، گفت : فرهنگ سازی، آموزش ارکان تعاونی و تحکیم تعاملات شبكه ای از راهبردهای اساسی ر راستای تقويت و گسترش فعاليت تعاونی هاست.

وی تعاونی های دهياری را خط مقدم معرفی و توسعه فرهنگ كار تعاونی در جامعه روستايی دانست و تاكيد کرد: اين تعاونی ها بايد در اهداف پيش روی خود توجه به جامعه را پررنگ تر ببينند.

وي الگوی تعاوني را به دليل امكان حضور آحاد مردم در كنار يكديگر و جمع آوری سرمايه های خرد موجب هم افزايی در حركت اقتصادی و ساماندهی بازار دانست و تاكيد كرد: براي تحقق نقش اقتصادی تعاونی در اقتصاد كشور بايد به دنبال افزايش شناخت جامعه از تعاون و كاركرد های آن باشيم.

گردهمايی آموزشی اعضا تعاونی های  دهياری های شهرستان بردسير با حضور ۷۰ نفر در محل فرمانداری بردسير برگزار گرديد.

از ابتدای سال جاری تعداد سه هزار و ۳۶۰  نفر ساعت آموزش از طريق اداره آموزش، ترويج و تحقيقات  تعاون اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعی با همكاری و هماهنگی اداره كل امور روستايی و شوراهای استانداری استان كرمان برگزار شده است.

کد مطلب 2579791

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