به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی حمید رسایی نماینده مردم تهران در جریان مخالفت با طرح امضای موافقت نامه همکاری فرهنگی، علمی و آموزشی با اوگاندا گفت: چرا نباید مهمترین تفاهنامه بزرگ کشور در حوزهی هستهای را که به استقلال، آزادی و حقوق فرزندانمان گره خورده است در مجلس تصویب کنیم اما توافق ایران و اوگاندا به تصویب مجلس می رسد؟
وی ادامه داد: چرا مجلس باید روی این لایحه بیاهمیت وقت بگذارد ولی در خصوص مهمترین توافقنامه کشور در حوزهی هستهای لایحهای برای تصویب در مجلس ارائه نمیدهد؟
نماینده مردم تهران با بیان اینکه این رفتار، رفتار متناقضی است گفت: دولت میخواهد پروتکل الحاقی را داوطلبانه اجرا کند ولی برای رابطه فرهنگی و علمی با اوگاندا لایحه میدهد. با این لایحه باید مخالفت کرد تا رفتارهای متناقض خودش را نشان دهد.
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