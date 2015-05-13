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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۴:۲۷

به همت مركز پژوهشهای جوان و نشر معارف؛

مجموعه كتابهای از «نگاه نبوی(ص)» منتشر شد

مجموعه كتابهای از «نگاه نبوی(ص)» منتشر شد

به همت مركز پژوهش هاي جوان و نشر معارف پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مجموعه كتاب های از «نگاه نبوی(ص)» منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جرقه اوليه شكل گيري طرح «از نگاه نبوي(ص)» از سال ۱۳۸۵ و همزمان با سالي كه از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي(مدظله العالي) به نام سال پيامبر اعظم(ص) مزين گرديد، زده شد. به يمن ۲۳ سال دوران نبوت پيامبر اكرم(ص) اين طرح در قالب ۲۳ دفتر تنظيم و منتشر شد.

عناوين اين ۲۳ دفتر عبارتند از: «معنا و هدف زندگي»، «فلسفه اخلاق»، «سيماي انسان»، «پندهاي عرفاني»، «عشق و محبت»، «اخلاص»، «خانواده»، «رفاه گستري»، «بيداري»، «مسجد»، «شادماني»، «شعر و شاعري»، «اقتصاد»، «حقوق مردم در حكومت»، «مدارا و خشونت»، «حكومت»، «رفتار با مخالفان»، «مديريت فرهنگي»، «جنگ»، «تمدن»، «اهل كتاب»، «زنان» و «ديپلماسي و رفتار سياسي»  

در اين عناوين موضوعات متنوعي در عرصه‌هاي اعتقادي، معرفتي، عرفاني، اخلاقي، اجتماعي، فرهنگي، ادبي، حقوق، سياسي و ... از نظرگاه نبي مكرم اسلام(ص) بررسي شده است و سعي شده تا دريچه‌ اي نو، حيات بخش و جهت دهنده بر روي ديدگان جوانان گشوده شود.

علاقمندان براي تهيه اين مجموعه از بيست و هشتمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران، مي‌توانند به غرفه كانون انديشه جوان واقع در شبستان اصلي، راهروي شماره ۱۵، غرفه شماره ۲ مراجعه نمايند.

کد مطلب 2579800

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