به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمهدی خاموشی صبح چهارشنبه در چهارمین هم اندیشی تشکلهای شاخص جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی که در اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم در حال برگزاری است، با بیان آیاتی از قرآن مجید که بر استقامت در مسیر درست تاکید دارد، اظهار کرد: آمریکا باور ندارد عربستان ساقط میشود ولی ما این باور را داریم که عربستان به این کیفیت نخواهد ماند.
وی اضافه کرد: خداوند جریان، سنتها و روشها را میفرماید و مفاهیم بلند را القا میکند و این وعده را به ما میدهد که اگر در این مسیر باشیم پیروز میشویم.
به گفته رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، خداوند متعال به انسانها راه هدایت و رستگاری برای این جهان و آن جهان را داده است ولی برخیها گمان میکنند فقط آن جهان مهم است، در صورتی که نسخه کمال این جهانی هم داریم.
حجتالاسلام خاموشی با بیان اینکه قاعده تعامل با شرق و غرب قاعده نفی سلطه است به سخنان اومانو اشاره کرد و افزود: ژاپن به دلیل بمباران آمریکا، امروز هیچ عزتی ندارد و نمیتواند برای امنیت خودش تصمیم بگیرد ولی اومانو میگوید که ایران باید بازرسی تاسیسات نظامی خودش را باز بگذارد. توقع او این است که ما در عین اینکه او مستعلی است و ما را مستعلی نمیداند مذاکره کنیم.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تاکید کرد: مقام معظم رهبری محورها را به صورت شفاف بیان میکنند و میفرمایند که اگر زبان تهدید باشد مذاکره نداریم.
کسانی که میتوانند تبیین کننده دین باشند
وی به تبیین مفهوم و روش انقلاب اسلامی پرداخت و افزود: از تشکلهای شاخص انتظار میرود فهم دقیق و صحیح از اسلام با تکیه بر مرجعیت دینی داشته باشند.
وی ادامه داد: کسی که هم در موضوع و هم در احکام، دقت نظر کافی دارد، از اوصاف عمومی و خاص برخوردار است، عدالت دارد، مطیع امر امام زمانش است، مرجعیت اجتماعی دارد، مخالف هوای نفس است و زندگی دنیاخواه ندارد میتواند تبیین کننده دین باشد.
حجتالاسلام خاموشی، فهم غلط از دین را معضل کنونی جهان اسلام دانست و تاکید کرد: کسانی که بدفهمی و کم فهمی از دین دارند، لا اله الا الله و اسم مبارک پیامبر(ص) را روی پرچم خود مینویسند و جلوی دوربینها سر میبرند.
وی با بیان اینکه ما به فهم معیار امام راحل و مقام معظم رهبری میبالیم اظهار کرد: دنیا، حکمت را در فرمایشات مقام معظم رهبری میبیند.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از تشکلهای شاخص خواست علاوه بر شعار در این مسیر، برای فهم صحیح و تبعیت از فرمان رهبر معظم انقلاب بیشتر تلاش کنند.
حجتالاسلام خاموشی تاکید کرد که قم افتخار دارد سیدحسن نصرالله و عبدالملک الحوثی و پرچمداران اسلامیت و حریت و فهم دقیق در دین در این شهر پرورش یافتهاند.
وی بر لزوم استقامت در راه، عدم انحراف و تغییر ناصواب و در مسیر صواب حرکت کردن تاکید کرد و افزود: چالشهای پیرامون ما در مسائل فکری و عقیدتی و انقلاب اسلامی کم نیستند ولی خوشبختانه بر همه این چالشها پیروز هستیم.
حمایت از جبهه فرهنگی انقلاب
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به حمایت مقام معظم رهبری از جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: یکی از بندهای ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی، حمایت از جبهه فرهنگی انقلاب است، بنابراین لبیک جبهه فرهنگی انقلاب، این است که در این مسیر استقامت، فهم بیشتر و دشمن شناسی قویتر داشته باشد.
وی نظام سرمایه داری را از دشمنترین دشمنان انقلاب اسلامی در مفهوم و عمل، ذکر کرد و گفت: این دشمنی هم در خارج است و هم در داخل، یعنی کسانی در داخل با انقلاب اسلامی جبهه میگیرند که سرمایهداران بیدرد هستند.
حجتالاسلام خاموشی تاکید کرد: در بیرون مرز، آمریکا با عربها چه ارتباطی دارد که میگوید ما همپیمانان خود را رها نمیکنیم. بنابراین نظام سرمایه داری و لیبرال دموکراتیک دشمنترین دشمنان ما هستند و اگر دشمن شناسی صحیح نداشته باشیم آدرس را اشتباه میرویم.
وی چگونگی مقابله با این نظام فکری در عرصههای مختلف را مهم دانست و افزود: تشکلهای شاخص باید در عرصه فرهنگی کارکردی داشته باشند که مثل سازمانها هزینهبر نباشند.
لزوم چابکشدن تشکلهای دینی
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تاکید کرد: فربهشدن رویه درستی برای تشکلهای شاخص نیست بلکه این تشکلها باید چابک باشند.
وی بر لزوم توسعه تشکلهای مذهبی در مدارس، دانشگاهها، اصناف و... تاکید کرد و افزود: در دولتهای نهم و دهم کمک زیادی به تشکلهای مذهبی شده ولی توصیه من این است که از این کمکها و سازمان تشکیل دادن پرهیز شود.
حجتالاسلام خاموشی گفت: هزینههایی که مردم در روزهای تاسوعا و عاشورا میکنند قابل قیاس با هیچ کمک دولتی نیست.
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