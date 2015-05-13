به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای انتخابی تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی جوانان فردا پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت‌ماه در خانه کشتی شماره ۲ مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می‌شود.

نفرات برتر این رقابتها برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا که روزهای ۱۸ تا ۲۱ تیرماه در میانمار و رقابتهای قهرمانی جهان که روزهای ۲۰ تا ۲۵ مردادماه در برزیل برگزار خواهد شد به اردوی تیم های ملی دعوت خواهند شد.

اسامی نفرات واجد شرایط برای حضور در این رقابتها به شرح زیر است:

کشتی آزاد:

۵۰ کیلوگرم: یونس امامی،علی فاتحی، افشین رحمانی، علی اصغر جبلی، علی رضا گودرزی، صابر خانجانی، رحمان رحیم‌پور، فرهاد مهرعلی تبار، مجتبی نوروز صحرایی، سعید اشجعی

۵۵ کیلوگرم: محمد نامجو مطلق، مرتضی فرزین فر، امین خدابخش، محمد امین سوری، خیر اله قهرمانی، کیوان رستم آبادی، قاسم حیدری، وحید کارکن

۶۰ کیلوگرم: مرتضی قیاثی چکا، مهرداد بهرامی، شایان حمزه، مصطفی ابراهیمی، ایمان صادقی، پیمان بیابانی،محمد جعفری، شهاب خلخالی، فرهادی نوری

۶۶ کیلوگرم: نیما اشقاقی، محمد امیری، هومن رشیدی، جمال عبادی، سمیر یاوری، رسول خجسته ،عرفان حسین پور ، مجتبی عبدی

۷۴کیلوگرم: امیر حسین لرستانی، علیرضا رضوانی، امیرغلامی، علی جراحی، رضا مظفری، کامران قاسم پور، سامان شجاعی، احمد بذری، محمد رضا آرش

۸۴کیلوگرم: مجتبی گلیج، ارشک محبی، دانیال شریعتی نیا، محمد رضا کریمی، اسماعیل محمودی، پژمان فضل الله تبار، علی موجرلو، آرش نیر آبادی

۹۶ کیلوگرم: محسن سیر، امیر حسین میرباباشاهی، امین دهستانی، حسین شهبازی، هومن قنبری، معین محمودی، علی اصغر اکبری، شاهین حاجی میرزایی

۱۲۰کیلوگرم: سیدایمان حسینی، صابر کولیوند، مهدی ساکی، مهدی امیری، امین طاهری، مهرشاد محمودی، امیر رضا امیری، امیر تقی‌لو، محمد مرادی

کشتی فرنگی:

۵۰ کیلوگرم: علیرضا کارگر، محمد رضا گرایی، مهران محسنی ، محمدرضا میری ، مسعود آدینه وند، خلیل بهرامیان، اصغر رسولی ، سلمان سرلک

۵۵ کیلوگرم: رضا خدری ، مهدی قادری ، امیر حسین ترک خوش، عبدالحسین جهانبخش ، حامد تاب ، آرمین میرانی ، سعید رحیمی ، میثم دلخانی

۶۰ کیلوگرم: مهدی یونسی‌فر، محمد مراد الیاسی، میثم رمضانی، محمدحسن حسینی، علی ارسلان، مهدی مراد حاصلی، کیانوش غضنفریان، مهدی نوروزی، مسعود افتخاری مقدم

۶۶ کیلوگرم: عرفان سعادتی‌فر، پیمان جلیلیان، پرهام قنبری، علیرضا افتخاری مقدم، بهنام افشار نیک، حسین اسدی، مهران داداشی، علی اکبر محمدی

۷۴کیلوگرم: مهدی ابراهیمی، سامان نجم سهیلی، کیوان رضایی، حسین نصیری، مهدی محمدزاده، سهیل رئیسی، نیما اسماعیلی

۸۴کیلوگرم: مهدی فلاح، سعید صداقتی، سجاد جمشیدی، آرمان علیزاده، علی هاشمی، عرفان نعمتی‌راد، آرمان جوادی، مهدی بالی

۹۶ کیلوگرم: محمد بیرانوند، افشین پناهی، سیامک سلیمانی، محمد حامدپور، علی اکبر حیدری، میلاد سلیمی‌وند، علی خلیل‌زاده، سهیل کهنسال

۱۲۰کیلوگرم: پوریا عباسی، حمیدرضا کریمی، میلاد میرزایی، امیرحسین حسینی، محمدحسین رحیم‌زاده، امیرحسین حاجی‌پور، سجاد جلیلیان، فرزام مسلم