به گزارش خبرگزاری مهر، در نهمین جلسه کمیسیون صدور کارت حرفه ای روزنامه نگاری، پرونده روزنامه نگاران متقاضی، بررسی و با صدور کارت حرفهای روزنامه نگاری برای افراد زیر موافقت شد.
کمیسیون همچنین مصوب کرد به پاس قدردانی از چند دهه فعالیت مؤثر و ارزشمند در عرصه مطبوعات و اطلاع رسانی به حجت الاسلام و المسلمین سید محمود دعایی مدیر مؤسسه و مدیر مسوول روزنامه اطلاعات کارت پیشکسوتی روزنامهنگاری حرفهای اعطاء شود.
در نهمین جلسه کمیسیون صدور کارت حرفهای روزنامه نگاری حسن محرابی (مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی)، دکتر مهدی منتظرقائم (استاد منتخب شورای هماهنگی رؤسای دانشکدهها و گروههای ارتباطات دانشگاههای تهران)، بهروز بهزادی (روزنامهنگار پیشکسوت)، محمدعلی وکیلی (نماینده شورای هماهنگی تشکلهای مدیریتی مطبوعات) و حسن کربلایی (نماینده شورای هماهنگی تشکلهای روزنامهنگاری) حضور داشتند.
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