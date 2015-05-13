برگزیده عکس های خبری ۲۳ اردیبهشت ۹۴

دختر یمنی که در صف توزیع آب آشامیدنی منتظر رسیدن نوبت خود است. (AP)
پرواز با جت های تک نفره بر بالای شهر «دبی» امارات متحده عربی (EPA)
تصویری از رودخانه آلوده به پسابهای صنعتی در استان «ژجیانگ» چین (CFP)
شب گذشته قطاری در فیلادلفیا از ریل خارج شد که بر اثر این حادثه ۵ نفر کشته و بیش از ۵۰ نفر مجروح شدند. (AP)
آتش و دود ناشی از انفجار بمب در حمله هوایی اخیر در صنعا (REUTERS)
مرغ ماهیخوار در حال شکار وعده غذایی خود (MediaDrum)
بهار زیبا در تپه های انگلیس (PA)
نمایشگاه هنرهای تجسمی با حضور ۱۲۰ هنرمند به مدت چهار ماه در چین برگزار شده است. (Xinhua)
ابر بزرگ در ایالت تگزاس که به طرز عجیبی شبیه دود بمب هسته ای است. (BarcroftMedia)
عکاس استرالیایی که سعی دارد لحظه شگفت انگیزی از این کوسه ترسناک را ثبت کند. (Caters)
نظر شما