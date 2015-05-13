برگزیده عکس های خبری ۲۳ اردیبهشت ۹۴

عکس های خبری امروز را از کمبود آب آشامیدنی در یمن آغاز می‌کنیم؛ در ادامه تصاویری از پرواز جت های تک نفره در دبی، آلودگی آب های استان ژجیانگ چین و و از ریل خارج شدن قطار در فیلادلفیا را خواهیم دید.