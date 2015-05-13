اشتباه محاسباتی در اندازه گیری میزان آب اقیانوسها

به گزارش خبرگزاری مهر، در یک دهه گذشته این تصور شکل گرفته بود که سطح آب اقیانوس های جهان همچنان درحال افزایش است اما این روند نسبت به گشته روند کاهشی یافته است. با این حال، حالا روشن شده که این تصور چیزی جز یک خیال خوشحال کننده نبوده است!

کریستوفر واتسون از دانشگاه تاسمانی می گوید: این یک اشتباه محاسباتی بوده که در اندازه گیری های ماهواره ای روی داده است.

واقعیت این است که طی یک قرن گذشته سطح آب اقیانوسهای جهان ۲۰ سانتیمتر افزایش یافته است و نکته نگران کننده تر این است که این روند سریعتر از گذشته ادامه می یابد.

برخی داده های ماهواره ای نشان می داد که در یک دهه گذشته این روند کاهش یافته اما حالا واقعیت روشن شده است.

بررسی های دقیقتر نشان می دهد که به دلیل ذوب شدن حجم بیشتری از یخهای قطبی، با سرعت بیشتری بر حجم آب اقیانوسهای جهان افزوده می شود.

به عقیده کریستوفر واتسون، از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳، با استناد به داده های اشتباه ماهواره ای تا حد زیادی نسبت به بهبود اوضاع در اقیانوسها امیدوار شده بودیم اما حالا باید همچون چند دهه گذشته نگران بود.