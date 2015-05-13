به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عربی در خصوص اوراق صکوک مضاربه گفت: اوراق مضاربه قراردادی میان یک صاحب سرمایه و عامل است که از این طریق صاحب سرمایه، نقدینگی لازم را به منظور مدیریت به عامل ارائه می کند.

وی اظهارداشت: در قرارداد مضاربه، هر کدام از طرفین می توانند قرارداد را فسخ کنند اما در صورت بروز هر یک از عوامل زیر فسخ یک قرارداد ممکن نخواهد بود.

رئیس مرکز پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص این عوامل گفت: هر دو طرف برای مدتی معین قرارداد مضاربه را به امضا برسانند و در قرارداد ذکر کنند که در مدت مشخصی نباید قرارداد از هر دو طرف فسخ شود و موضوع قرارداد باید همانی باشد که در قرارداد نوشته شده و خارج از آن حیطه نباشد.

عربی اضافه کرد: مضاربه مطلق، یکی از انواع اوراق مضاربه است که طی آن صاحب سرمایه به عامل اجازه می دهد تا سرمایه مربوط به قرارداد را بدون هیچ گونه محدودیتی مدیریت کند.

رئیس مرکز پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: نوع دیگر اوراق مضاربه، مضاربه خاص است که طی آن یک سری محدودیت ها از سوی صاحب سرمایه برای عامل اعمال می شود که این محدودیت ها می تواند در خصوص مکان یا مدت زمان سرمایه گذاری، نوع پروژه و سرمایه گذاری باشد.

وی در خصوص مضاربه عام اظهار داشت: اوراق مضاربه عام نیز از دیگر انواع اوراق مضاربه قلمداد می شود که آزادی عمل بیشتری داشته و سرمایه گذاری مختص به کالا با عنوان خاصی نمی شود.

کمیته فقهی با انتشار اوراق مضاربه سرمایه گذاران را به طور کامل در سود و زیان سرمایه گذاری مشارکت داده است و به جای سود علی الحساب، پس از تعیین سود و زیان قطعی با سرمایه گذاران تسویه می کند.

بر این اساس، دیدگاه کمیته فقهی در خصوص سود این اوراق، محاسبه و تسویه سود و زیان قطعی به سرمایه گذاران بود، به عبارتی به جای استفاده از فرایند و ساز و کار سود علی الحساب از سودهای قطعی استفاده شود.

تأکید کمیته فقهی بورس در انتشار اوراق مضاربه مشارکت و همراهی سرمایه گذار با سود و زیان بود یعنی اگر سودی محقق شود طبق نسبتی که از ابتدا طرفین (بانی و سرمایه گذاران) اعلام کردند، آن سود پرداخت می شود و اگر خسارت و زیانی از محل آن فعالیت بازرگانی حاصل شود بعد از محاسبه سرمایه گذاران زیان های احتمالی را نیز باید تقبل کنند.

در اوراق مرابحه از عقد مرابحه استفاده می شود که نرخ سود در آن قطعی و معین است در نتیجه سرمایه گذار نرخ سود قطعی دریافت می کند اما در مضاربه نرخ قطعی و ثابتی در کار نیست بلکه سرمایه گذار باید تا زمان روشن شدن سود و زیان قطعی در صورت های مالی منتظر بماند و بعد از اینکه سود و زیان قطعی مشخص شد با آنها تسویه می شود.

اوراق مضاربه قراردادی میان یک صاحب سرمایه و عامل است که از این طریق صاحب سرمایه، نقدینگی لازم را به منظور مدیریت به عامل ارائه می کند.