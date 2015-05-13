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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۰:۵۷

طرح محب با هدف کاهش آسیب های اجتماعی در قروه برگزار شد

طرح محب با هدف کاهش آسیب های اجتماعی در قروه برگزار شد

قروه – طرح محب که با هدف مشاوره و حمایت روانی در بلایای طبیعی انجام می شود از سوی سازمان مردم نهاد همیار سلامت روان افق سبز در شهرستان قروه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح محب در راستای آشنایی مردم با نحوه برخورد در حوادث و بلایای طبیعی صبح امروز در یکی از مدارس دلبران از توابع شهرستان قروه برگزار شد و قرار است که این طرح همچنان در شهرستان قروه ادامه داشته باشد.

مسئول اجرایی انجمن همیار افق سبز در خصوص چگونگی برگزاری این طرح به خبرنگار مهر گفت: طرح محب با هدف آماده­سازی جامعه و ارتقاء دانش مردم در خصوص مداخلات و حمایتهای روانی اجتماعی پس از بلایا به منظور عکس­العمل سریع برای کاهش خسارات و مشکلات کوتاه مدت و بلند مدت ناشی از بحران و نهایتاً کاهش آسیب و پیشگیری از آن اجرا می شود.

وحید زارعی اظهار داشت: مهم­ترین و ماندگارترین مسئله در بلایای طبیعی که بر روی بازماندگان تأثیرات زیادی می­گذارد، آسیبهای روانی اجتماعی است که متعاقب بروز حوادث غیرمترقبه به وجود می آید که البته با تمهیدات و اقداماتی می توان تا حدود زیادی از میزان و شدت آنها کاست.

وی با اشاره به مشارکت عمومی در این گونه حوادث تأکید داشت: یکی از شاخص­های مهم توسعه میزان مشارکت مردم و توانمندی آنان در حل مسایل و مشکلات خویش می­ باشد.

مسئول اجرایی انجمن همیار افق سبز به اهداف اجرای این طرح پرداخت و افزود: کاهش اختلالات و مشکلات روانی و اجتماعی، توانمندسازی اجتماع های محلی از جمله اهداف این طرح است که انتظار می رود در این زمینه مردم را راهنما باشیم.

زارعی افزود: افرادی که در بلایای طبیعی با مشکلات روانی و اجتماعی بیشتری مواجه می شوند شامل کودکان، زنان باردار، مردان از کار افتاده و بیکار، سالمندان، افراد فقیر و نیازمند هستند که به همین دلیل باید به آنها توجه شود.

وی با بیان اینکه کمیته های مختلفی برای این امر تشکیل می شوند، ادامه داد: در این راستا اجتماع محلی به چند گروه تقسیم می شوند که هر کدام از این گروه ­ها وظایف خاصی در زمان های (قبل حادثه، حین حادثه و بعد حادثه) را بر عهده گرفته و در صورت نیاز به مردم خدمت رسانی می کنند.

وی اقدامات پیشگیرانه را مهم­ترین اصل در کاهش فشارهای روانی دانست و گفت: باتوجه به اینکه مهم­ترین اصل در کاهش فشارهای روانی انجام اقدامات پیشگیرانه است لذا تمامی اعضای گروه آموزشهای لازم را دیده و باید قبل از وقوع حادثه به افراد محلی آموزش دهند.

وی در پایان سخنان خود عنوان کرد: این آموزشها شامل نحوه­ی رویارویی با بلایا، آموزش کمک­های اولیه، اطفاء حریق، عملیات امداد و نجات، آموزش مهارتهای زندگی، کنترل خشم، مدیریت استرس و ... است.

کد مطلب 2579826

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