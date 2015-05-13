طرح محب با هدف کاهش آسیب های اجتماعی در قروه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح محب در راستای آشنایی مردم با نحوه برخورد در حوادث و بلایای طبیعی صبح امروز در یکی از مدارس دلبران از توابع شهرستان قروه برگزار شد و قرار است که این طرح همچنان در شهرستان قروه ادامه داشته باشد.

مسئول اجرایی انجمن همیار افق سبز در خصوص چگونگی برگزاری این طرح به خبرنگار مهر گفت: طرح محب با هدف آماده­سازی جامعه و ارتقاء دانش مردم در خصوص مداخلات و حمایتهای روانی اجتماعی پس از بلایا به منظور عکس­العمل سریع برای کاهش خسارات و مشکلات کوتاه مدت و بلند مدت ناشی از بحران و نهایتاً کاهش آسیب و پیشگیری از آن اجرا می شود.

وحید زارعی اظهار داشت: مهم­ترین و ماندگارترین مسئله در بلایای طبیعی که بر روی بازماندگان تأثیرات زیادی می­گذارد، آسیبهای روانی اجتماعی است که متعاقب بروز حوادث غیرمترقبه به وجود می آید که البته با تمهیدات و اقداماتی می توان تا حدود زیادی از میزان و شدت آنها کاست.

وی با اشاره به مشارکت عمومی در این گونه حوادث تأکید داشت: یکی از شاخص­های مهم توسعه میزان مشارکت مردم و توانمندی آنان در حل مسایل و مشکلات خویش می­ باشد.

مسئول اجرایی انجمن همیار افق سبز به اهداف اجرای این طرح پرداخت و افزود: کاهش اختلالات و مشکلات روانی و اجتماعی، توانمندسازی اجتماع های محلی از جمله اهداف این طرح است که انتظار می رود در این زمینه مردم را راهنما باشیم.

زارعی افزود: افرادی که در بلایای طبیعی با مشکلات روانی و اجتماعی بیشتری مواجه می شوند شامل کودکان، زنان باردار، مردان از کار افتاده و بیکار، سالمندان، افراد فقیر و نیازمند هستند که به همین دلیل باید به آنها توجه شود.

وی با بیان اینکه کمیته های مختلفی برای این امر تشکیل می شوند، ادامه داد: در این راستا اجتماع محلی به چند گروه تقسیم می شوند که هر کدام از این گروه ­ها وظایف خاصی در زمان های (قبل حادثه، حین حادثه و بعد حادثه) را بر عهده گرفته و در صورت نیاز به مردم خدمت رسانی می کنند.

وی اقدامات پیشگیرانه را مهم­ترین اصل در کاهش فشارهای روانی دانست و گفت: باتوجه به اینکه مهم­ترین اصل در کاهش فشارهای روانی انجام اقدامات پیشگیرانه است لذا تمامی اعضای گروه آموزشهای لازم را دیده و باید قبل از وقوع حادثه به افراد محلی آموزش دهند.

وی در پایان سخنان خود عنوان کرد: این آموزشها شامل نحوه­ی رویارویی با بلایا، آموزش کمک­های اولیه، اطفاء حریق، عملیات امداد و نجات، آموزش مهارتهای زندگی، کنترل خشم، مدیریت استرس و ... است.