تعریض پل شهید دقایقی افتخاری برای شهرداری اهواز است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن مقتدایی صبح امروز در آئین کلنگ زنی احداث تقاطع غیر همسطح میدان شهید بندر (چهارشیر) اظهار کرد: این پروژه یکی از مواردی است که زنجیره ترافیک را تسهیل کرده و امروز عملیاتی می شود. اجرای چنین پروژه ای توجه به موضوعاتی است که در رفاه و آسایش مردم اثر مستقیم دارد.

وی افزود: پل شهید دقایقی نیز جزو افتخارات شهرداری و شورای شهر اهواز است. از ناظران و پیمانکارانی که با نبود منابع مالی، سختی های موجود را قبول کرده و نمی گذارند چرخ توسعه از کار بیفتد، تشکر می کنم. فعال بودن کارگاه های استان نشان دهنده تعامل خوب جامعه پیمانکاری است و باید سیاست گذاری های این قشر را قبول کنیم.

استاندار خوزستان تصریح کرد: همانطور که حساسیت داریم تا حقوق کارکنان به موقع پرداخت شود توجه به امور معیشتی زیر مجموعه پیمانکاران نیز نیازمند پیگیری های خاصی است. مسئولیت پذیرفتن در منصب های مختلف با توجه به شاخص های آن فرد صورت گرفته و در واقع ابلاغ مسئولیت به طور طبیعی نیاز به حداقل های منطق با قانون دارد.

مقتدایی بیان کرد: نام مدیرانی در تاریخ اجرایی کشور ماندگار می ماند که علاوه بر وظایف خود، کارهای خاص و ویژه ای را نیز انجام دهند. اگر از موفقیت های عمرانی حرفی به میان می آید قطعا به دلیل تلاش خانواده تصمیم ساز، تصمیم گیر و نیروهایی اجرایی است.

وی عنوان کرد:‌ پروژه هایی که در سطح شهر و یا استان اجرا می شود ناشی از درایت به کار برده شده توسط مدیران است. برخی از مدیریت ها متاسفانه در کنار این شرایط مطلوب وقتی باید همکاری کنند نفس سازمان مقابل خود را برای کمک و یا ارائه مجوز می گیرند.

استاندار خوزستان یادآور شد: اگر قرار است تا چرخ توسعه استان و پیشرفت پروژه های عمرانی را ببنیم باید همه دست به دست هم داده و به یکدیگر کمک کنند.

مقتدایی در ارتباط با پروژه تقاطع غیر همسطح میدان شهید بندر (چهارشیر) گفت: این پروژه بسیار با عظمت بوده و بدون تعارض به میدان و همچنین با همکاری شورای شهر و شهرداری اجرا می شود. البته همکاری میراث فرهنگی و سایر دستگاه ها نیز در اجرای این پروژه جای خود را دارد.

وی تاکید کرد: نسبت به زمان اتمام پروژه ها باید حساس بوده و هیچ وقت دریغ نکنیم. در واقع باید نسبت به تاریخ اتمام هر پروژه متعهد بوده و در زمان مقرر آن را تکمیل و تحویل دهیم. باید از هر چیزی که در این زمان داریم محافظت کرده و برای نسل های آینده خود امانتداری کنیم.

استاندار خوزستان در پایان با تاکید بر اینکه مسئولان برای کارهایی که طبق وظیفه انجام می دهند حق منت گذاری ندارند، به زبان مزاح گفت: هیچ گربه سانی دیگر از چهار شیر حساب نمی برد.