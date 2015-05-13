به گزارش خبرگزاری مهر، «رضای رضوان» محصول سال ۱۳۸۴ از معدود مستندهایی است که تاکنون درباره حرم امام رضا (ع) ساخته شده است. این مستند روایت مردانی است كه بیمُزد و منت در حرم امام رضا (ع) مشغول امر كفشداری زائران هستند. عشق کفشداران حرم مطهر امام رضا (ع) در خدمت رسانی به زوار و شرح لذت آن از زبان خودشان و همچنین عشقی که زوار به این امام همام دارند در این مستند به تصویر کشیده شده است.
این روایت در نهایت به جایگاه امام رضا (ع) در دل و جان ایرانیان می پردازد.
«رضای رضوان» پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ساعت ۲۱:۳۰ و به مدت ۲۷ دقیقه از شبکه مستند پخش می شود.
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