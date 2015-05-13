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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۱۵

مجید مجیدی با «رضای رضوان» به شبکه مستند می‌آید

مجید مجیدی با «رضای رضوان» به شبکه مستند می‌آید

مستند «رضای رضوان» ساخته مجید مجیدی پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت‌ ماه از شبکه مستند پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «رضای رضوان» محصول سال ۱۳۸۴ از معدود مستندهایی است که تاکنون درباره حرم امام رضا (ع) ساخته شده است. این مستند روایت مردانی است كه بی‌مُزد و منت در حرم امام رضا (ع) مشغول امر كفش‌داری زائران هستند. عشق کفش‌داران حرم مطهر امام رضا ‏(ع) در خدمت رسانی به زوار و شرح لذت آن از زبان خودشان و همچنین عشقی که زوار به این امام همام دارند در این مستند به تصویر کشیده شده است.

این روایت در نهایت به جایگاه امام رضا (ع) در دل و جان ایرانیان می پردازد.

«رضای رضوان» پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ساعت ۲۱:۳۰ و به مدت ۲۷ دقیقه از شبکه مستند پخش می شود.

کد مطلب 2579838
عطیه موذن

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