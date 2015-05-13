معامله و تبادل گروگان ها با زندانیان طالبان صحیح نیست

کمال ناصر اصولی، نماینده مردم خوست در پارلمان افغانستان در خصوص آزادسازی ۱۹ گروگان هزاره از دست طالبان گفت: دولت نباید برای آزادسازی شهروندان معامله ای با گروه های تروریستی داشته باشد زیرا افغانستان یک کشور ناامن است و اگر این معامله های نتیجه بدهد تروریست های تلاش می کنند تا برای رهایی دوستان خود دست به گروگانگیری گسترده بزنند.

وی افزود: من گمان می کنم آزادسازی ۱۹ شهروند هزاره با معامله صورت گرفته است و طالبان بدون گرفتن امتیاز آنها را رها نکرده است؛ رئیس جمهور نیز تا حدی این مساله را تایید کرد.

وی با اشاره به رواج یافتن فرهنگ گروگانگیری گفت: این معامله ها وضعیت امنیتی افغانستان را وخیم تر خواهد کرد و خوب است این مسائل تکرار نشود زیرا گروه های مسلح ممکن است برای آزادسازی همقطاران خود مردم عادی را طعمه قرار دهند.

این نماینده پارلمان افغانستان در ادامه اظهار داست: برخی از مسئولین محلی ضعیف عمل می کنند و باید استعفا بدهند تا افراد توانمند تر جایگزین آنان شود.