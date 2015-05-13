راهی جز حرکت به سمت تغییر الگوی کشت در استان سمنان نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، سید حسن میرعماد در نشستی با اعضای شورای اسلامی شهر و روستای استان سمنان ضمن تاکید بر اینکه باتوجه به محدودیت منابع آبی استان که اگر آن را مدیریت نکنیم درآینده دچار مشکل خواهیم شد، اظهار داشت: راهی جز حرکت به سمت تغییر الگوی کشت با هدف درامد بیشتر برای کشاورزان و مصرف کمتر آب نداریم که برای تحقق این امر اعضاء شورای اسلامی می توانند کمک شایانی به بخش کشاورزی کنند.

وی در خصوص اجرای طرح های آب و خاک به ویژه توسعه روش های آبیاری تحت فشار گفت: در سالجاری منابع خوبی برای توسعه روش های نوین آبیاری به استان اختصاص یافته که با بکارگیری پیمانکاران متعدد دارای صلاحیت به دنبال اجرای این طرح مهم هستیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان همچنین برنامه سیاست های سازمان در خصوص توسعه و حمایت از محصول پسته، توسعه گل محمدی و گیاهان دارویی، تکمیل ظرفیت مجتمع های تولیدی، توسعه شبکه کارشناسان ناظر و افزایش سرمایه صندوق ها از محل فروش اموال مازاد و... ارائه کرد.

ابوالفضل امیر احمدی رئیس شورای اسلامی استان سمنان نیز در این نشست نقش و همکاری اعضاء شورای استان، شهرستان ها و ... را با بخش کشاورزی کمک به پیشریت و توسعه بخش کشاورزی، ارائه مسائل و مشکلات و رسیدن به راهکار مناسب برای افزایش بهره وری در بخش ذکر کرد.

در این جلسه از سوی اعضاء شورای اسلامی استان نکاتی از جمله فراوردی، بسته بندی و صادرات پسته، افزایش تولید در واحد سطح، اجرای طرح های متنوع آب و خاک برای بهره وری بیشتر از منابع، موضوعات مرتبط با نصب کنتور هوشمند، توسعه فعالیت های گلخانه ای و دامداری، لحاظ کردن نظر سازمان در توسعه و عمران شهری، ساماندهی استخرها به ویژه درون شهری و ... اشاره کردند.

پیش بینی اعطای ۱۲۰ میلیارد ریال تسهیلات برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی استان سمنان

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: طی سالجاری حدود ۱۲۰ میلیارد ریال تسهیلات برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی استان پیش بینی شده است.

حسین اصغری در جلسه بررسی مسائل مرتبط با خط اعتباری مکانیزاسیون، کشاورزی حفاظتی و شماره گذاری تراکتور و کمباین ها در سازمان جهاد کشاورزی استان از پیش بینی ۱۲۰ میلیارد ریال تسهیلات اعتباری از محل خط ویژه مکانیزاسیون برای توسعه مکانیزاسیون در سال جاری خبر داد.

وی گفت: این تسهیلات با اولویت توسعه ادوات خاک ورزی حفاظتی و توسعه مکانیزاسیون در سطح باغات و توسعه بهبود روش ها در بخش دام و طیور جذب خواهد شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزود: در سال گذشته نیز حدود ۱۲۷ میلیارد ریال تسهیلات از محل خط اعتباری مکانیزاسیون در استان جذب و از این طریق تعداد ۱۵۹ دستگاه تراکتور، چهار دستگاه کمباین و ۴۲۲ دستگاه ادوات دنباله کشاورزی توسط بهره برداران خریداری شد.

اصغری درخصوص ضرورت افزایش مواد آلی خاک، بر تغییر روش های کنونی عملیات کشاورزی و اجرای کشاورزی حفاظتی تاکید کرد و افزود: سال گذشته در حدود دو هزار و ۹۰۰ هکتار از اراضی عملیات کم خاکورزی انجام شد و این برنامه در سالجاری نیز در دستور کار است.

وی با بیان اینکه برنامه پنج ساله کشاورزی حفاظتی باید بر حسب هکتار در استان تدوین و اجرا شود افزود: در این نشست مقرر شد تا مزارع تحقیقاتی کشت مستقیم گندم در شهرستان ها ایجاد و نتایج اعلام شود، پیگیری لازم برای شماره گذاری کلیه تراکتور ها و کمباین های مستعمل صورت پذیرد و واگذاری تراکتور همراه با دنباله بندهایی مانند ردیف کار، بذر کار مستقیم و ... انجام شود.

برداشت ۱۰ هزار تن گندم و جو از مزارع سمنان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سمنان نیز از برآورد برداشت حدود ۱۰ هزار تن گندم و جو از مزارع شهرستان خبر داد و گفت: با توجه به فصل برداشت غلات در شهرستان و به لحاظ اهمیت موضوع، کارگاه آموزشی برداشت با حضور بهره برداران در مدیریت برگزار شد.

ایرج ذوالفقاری گفت: کار برداشت جو از سطح یک هزار و ۵۶۰ هکتار از اراضی در روزهای پایانی اردیبهشت و برداشت گندم نیز از سطح یک هزار ۴۸۰ هکتار از نیمه خرداد ماه در شهرستان شروع خواهد شد و برآورد می شود حدود ده هزار تن گندم و جو از مزارع شهرستان برداشت شود.

وی افزود: در همین راستا کارگاه آموزشی برداشت غلات با حضور ۳۲ نفر از کشاورزان شهرستان برگزار شد و در خصوص اهمیت برداشت به شیوه صحیح اصولی و به موقع، رسیده بودن دانه در زمان برداشت، نظارت بر کارکرد کمباین ها و لزوم تنظیم آن قبل از ورود به مزرعه برای کاهش ضایعات ریزش، نحوه برآورد میزان ریزش کمباین، عرضه گندم مازاد بر نیاز به مراکز خرید و ... مطالبی ارائه شد و در پایان کارگاه به سئوالات مطرح شده از سوی شرکت کنندگان پاسخ داده شد.

شروع عملیات اجرایی فاز دوم شبکه فرعی آبیاری پایین دست سد دامغان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان نیز از شروع عملیات اجرایی فاز دوم شبکه فرعی آبیاری پایین دست سد دامغان خبر داد و گفت: احداث این کانال بتنی به طول دو هزار و ۳۰۰ متر برای انتقال آب کشاورزی به روستای فیروز آباد در دست اجرا است.

عباس علیان نژاد افزود: کار زیر سازی و عملیات خاکریزی این کانال به اتمام رسیده و آماده حفر کانال در مسیر خاکریزی شده، عملیات قالب بندی و بتون ریزی است.

وی بیان کرد: در این پروژه یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال اعتبار بلاعوض دولتی از محل طرح ملی ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی حوزه مرکزی دامغان هزینه می شود و بهره برداران نیز در تامین هزینه ها مشارکت ۱۵ درصدی دارند.

علیان نژاد یادآور شد: تمامی بهره برداران کشاورزی روستای فیروز آباد از مزایای این پروژه که با هدف افزایش و بهبود راندمان آبیاری، جلوگیری از تلفات آب در مسیر انتقال، جلوگیری از رویش علف های هرز و انتقال بذور آن به مزارع و باغ ها در حال اجرا است، بهره مند می شوند.

وی در خاتمه تصریح کرد: ضمنا برای اجرای فاز یک این پروژه به طول دو هزار و ۵۵۰ متر در سال گذشته نیز علاوه بر مشارکت بهره برداران، بیش از یک میلیارد ۵۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات بلاعوض دولتی هزینه شد.