حضور در فضای مجازی دلیل عمده حاکمیت طلاق روانی بر خانواده هاست

به گزارش خبرنگار مهر، مهناز احمدی چهارشنبه در همایش علمی تخصصی تعلیم و تربیت خانواده، چالش ها و چشم اندازها اظهار داشت: یکی از مهمترین موضوعاتی که اکنون در حوزه آسیب شناسی روابط خانوادگی مطرح می شود، بحث فاصله گرفتن اعضای خانواده از هم و کمرنگ شدن ارتباطات بین آنهاست.

وی در ادامه از این چالش عصر جدید در ساختار خانواده ها با عنوان بحث طلاق روانی یاد کرد و خاطر نشان شد: متاسفانه در حال حاضر این موضوع یکی از معظلات حاکم بر خانواده هاست بطوریکه همه اعضای خانواده با وجود اینکه در یک جمع هستند ولی ارتباط و تعاملی که باید با هم داشته باشند را ندارند و همین امر موجب تضعیف تدریجی پیوندهای خانوادگی و در نتیجه گسستگی ذهنی و عاطفی آنها می شود.

احمدی در تشریح علل بروز چنین پدیده ای در خانواده ها تصریج کرد: یکی از دلایل عمده بروز طلاق روانی در خانواده، ورود و حضور افراد خانواده به فضای مجازی است که موجب صرف زمان های طولانی در چنین فضایی و گسستگی افراد از بنیان خانوادگی و در نتیجه انزوای آنها با وجود حضور در جمع خانواده می شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده وزارت آموزش و پروش در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: افزایش تعامل و رابط بین اعضای خانواده و بویژه تلاش والدین برای ایجاد محیطی گرم و مطلوب جهت حضور پررنگ فرزندان در کانون خانوادگی برای صرف زمان بیشتر با همدیگر مهمترین راهکار مقابله با این پدیده است.

گفتنی است همایش یکروزه علمی تخصصی تعلیم و تربیت خانواده، چالش ها و چشم اندازها با ارسال بیش از ۴۰۰ اثر در تبریز برگزار شد.