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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۰۱

آرزویی که ۷۵ سال طول کشید؛

پیرمرد ۹۴ ساله از دانشگاه فارغ التحصیل شد

پیرمرد ۹۴ ساله از دانشگاه فارغ التحصیل شد

پیرمرد ۹۴ ساله پس از پشت سر گذاشتن سختی هایی چون جنگ جهانی دوم و بیماری همسر بالاخره پس از ۷۵ سال از دانشگاه فارغ التحصیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آنتونی برتو ۹۴ ساله از اهالی مورگان تاون آمریکا در سال ۱۹۳۹ در دانشگاه ویرجینیای غربی ثبت نام کرد تا در رشته مهندسی و هنرهای صنعتی به ادامه تحصیل بپردازد اما با آغاز جنگ جهانی دوم چاره ای نداشت جز اینکه راهی میدان نبرد شود.

وی در نیروی هوایی آمریکا مشغول به خدمت شد و حالا با گذشته چندین دهه از آن دوران به آرزوی دیرینه اش رسیده است.

برتو پس از پایان جنگ و بازگشت به خانه گرچه بار دیگر ادامه تحصیل را از سر گرفت اما این بار به دلیل بیماری همسرش ناچار به ترک تحصیل مجدد شد.

از آن موقع به بعد وی به عنوان یک استادکار ماهر در کارخانه تولید هواپیما کار می کرد تا اینکه در اواسط دهه ۸۰ میلادی بازنشسته شد. پس از آن به ساخت پیکره های چوبی از پرندگان و حیوانات روی آورد.

اما با گذشت سالها، این فرصت را به دست آورد که بار دیگر وارد دانشگاه شده و تحصیلات ناتمامش را به پایان برساند.

درحقیقت این پیرمرد پس از گذشت ۷۵ سال از نخستین روز ورودش به دانشگاه از آن فارغ التحصیل شد.

کد مطلب 2579849
زهره بال

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