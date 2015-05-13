احداث کانال آبرسانی در ۲ روستای قزوین در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در پی حل مشکلات دیرین روستاهای آقابابا و کیخنان از توابع بخش کوهین قزوین پیش کسوتان و معتمدان دو روستا صبح چهارشنبه در جلسه ای با استاندار قزوین خواستار حل مشکلات خود و اجرای تعهدات دولت در این منطقه شدند.

منوچهر حبیبی در این جلسه اظهارداشت: اختلاف ریشه دار آقابابا و کیخنان در طول چند دهه هم مردم و هم مسئولین را رنج می داد که با لطف خداوند و تصمیم قاطع استاندار به صورت ویژه در دستور کار استان قرار گرفت که با میانجی گری مردم و ریش سفیدان و مسئولان نتیجه مطلوبی رسید.

وی افزود: مردم هر زمانی که اراده کنند می توانند صحنه هایی زیبا خلق می کنند و این رفتارها در ارزش ها و اعتقادات مردم ریشه دارد و تا زمانیکه روحیه ایثارگری و ارزش مداری در جامعه زنده است شاهد این گونه حماسه ها در جامعه خواهیم بود.

معاون امور عمرانی استاندار با بیان اینکه این حرکت در سال جاری مصداق بارز شعار همدلی و همزبانی که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است گفت: بین مسئولین انتظامی، قضایی و اجرایی در راستای امنیت پایدار تعامل و همکاری نزدیکی وجود دارد و این هدف در وهله اول توسط مردم محقق می شود، و باید تلاش شود اختلافات بین مردم در مناطق به صورت مسالمت آمیز و به شیوه مذاکره و گفتگو حل شود که امروز شاهد یک نمونه عینی و ملموس آن هستیم.

حبیبی یادآورشد: مسئولین برای رفع اختلافات مردم آمادگی دارند که در این مورد مشخص از یکسال گذشته نشست های متعددی در سطح استان، شهرستان و بخش و مساجد هر دو روستا با حضور اهالی، اعضای شوراها و معتمدین و ریش سفیدان و نمایندگان آب منطقه ای و جهاد کشاورزی برگزار شد و مسائل و مشکلات این روستاها از ۴۰ سال پیش تاکنون مورد بررسی و رصد قرار گرفت.

وی با تقدیر از همکاری و همراهی های دستگاه های قضایی و انتظامی، پیگیری های دادستان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این زمینه اظهارداشت: استاندار در آینده در روستاهای کیخنان و آقابابا حضور خواهند یافت و تمامی تصمیماتی که در حوزه آب و کشاورزی اتخاذ شده در قالب کمیته ای در دستور کار و جهت اجرا پیگیری می شود.