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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۵۶

رئیس سازمان حج به مهر خبر داد؛

حذف سفر زائران به کاظمین برای ۴ روز/ آغاز مجدد از شنبه

حذف سفر زائران به کاظمین برای ۴ روز/ آغاز مجدد از شنبه

رئیس سازمان حج و زیارت از حذف سفر و اقامت یک شبه به کاظمین از برنامه زائران ایرانی از روز سه شنبه تا جمعه خبر داد و گفت: با توجه به مشکل امنیتی که کاظمین دارد، سفر به این شهر برای ۴ روز قطع شده است.

سعید اوحدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با توجه به اینکه فردا ۲۴ اردیبهشت سالروز شهادت امام موسی کاظم (ع) است و با ازدحام زائران در کاظمین روبرو خواهیم شد به همین دلیل زائران ایرانی که طی این دوره به عتبات اعزام شده اند برنامه سفرشان طوری تنظیم شده که در کاظمین اقامت نداشته باشند به طوریکه از روز سه شنبه تا جمعه این هفته امکان زیارت کاظمین برای آنها فراهم نیست.

به گفته وی، این زائران در هنگام بازگشت به کشور که روز شنبه می شود می توانند عبوری به زیارت کاظمین بروند اما اقامتی نداشته باشند.

اوحدی گفت: به زائران آزادی که از طریق دفاتری به جز سازمان حج به عتبات عازم می شوند توصیه می شود در این ایام به دلیل ملاحظات امنیتی جدی که دولت عراق طی این مدت در کاظمین دارد از سفر به کاظمین پرهیز کنند تا با مشکل جدی مواجه نشوند.

رئیس سازمان حج  و زیارت به زائران توصیه کرد که به منظور تامین امنیت خودشان از مجاری قانونی سازمان حج و زیارت به عتبات اعزام شوند.

اوحدی گفت: در حال حاضر هیچ زائر ایرانی در کاظمین وجود ندارد و در انفجار رخ داده نیز زائران ایرانی دچار مشکل نشده و در سلامت کامل هستند.

کد مطلب 2579855
مهناز قربانی مقانکی

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