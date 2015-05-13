نماینده شبکه جهانی جامعه ایمن از بافت پیرامون حرم رضوی بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ثامن مشهد، «پروفسور شونبرگ» نماینده شبکه جهانی جامعه ایمن از پروژه های عمرانی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی بازدید کردند.

شهردار ثامن در جریان این بازدید با ارائه گزارشی از روند اجرای طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی براساس بحث ایمنی بیان کرد: طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی از سال ۱۳۷۱ به دستور رهبر معظم انقلاب آغاز شد و در سال ۱۳۷۴ نخستین طرح تفضیلی این بافت به تصویب رسید.

حمید ضمیری افزود: مساحت این بافت ۳۶۶ هکتار است که ۴۲ هکتار آن محدوده حرم رضوی است و بر اساس طرح تهیه شده دو نوع مداخله مستقیم جهت توسعه معابر و فضاهای تجاری و اقامتی و غیر مستقیم جهت بهسازی بافت مسکونی تعریف شده است.

ضمیری با اشاره به رینگ حلقوی دور تا دور حرم مطهر رضوی نیز گفت: این رینگ با دو کاربری جمع کننده و پخش کننده ترافیک و به عنوان یک حلقه مبدل و با هدف تسهیل در حرکت سواره در حال اجرا است.

شهردار منطقه ثامن با بیان اینکه همچنین ره باغ هایی در اطراف حرم مطهر پیش بینی شده که تسهیل کننده حرکت پیاده ها است تصریح کرد: افزایش فضای سبز از دو و نیم هکتار به ۶۷ هکتار، افزایش شبکه معابر، ایجاد نخستین خیابان دو سطحی مشهد که جداکننده حرکت سواره و پیاده است از جمله اقداماتی است که در طرح نوسازی بافت پیرامون حرم رضوی در حال اجرا است.

بافت پیرامون حرم رضوی مخاطره آمیز است

مدیر بحران شهرداری مشهد نیز با بیان این مطلب که اطراف حرم مطهر رضوی یکی از بزرگترین بافت های فرسوده ایران است گفت: این منطقه به دلیل فرسودگی، وجود حشرات موذی، بیمارهای خطرناک و عدم مقاومت ساختمان ها یکی از مناطق خطرناک در مقابل بحران ها و حوادث به شمار می رود.

باغبان نژاد افزود: طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی در جهت ایمن سازی، مقاوم سازی و بهداشتی سازی منطقه در حال انجام است و این طرح جزو پروژه های بی نظیر و برتر جهان است.