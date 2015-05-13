به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز نعمتی درباره برخی اخبار مبنی بر تمایل خودروسازان برای شرکت در مزایده باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس، گفت: حضور خودروسازی‌ها در مزایده این دو تیم یکی از اشتباهات بزرگی است که تبعات بی‌شماری برای کشور به همراه خواهد داشت.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ورود خودورسازی ها به عرصه ورزش و خرید باشگاه های ورزشی هیچ توجیه منطقی ندارد، افزود: مسئولان باید بدانند که هدف از واگذاری تیم ها، خصولتی شدن آنها نیست بلکه باید اصل ۴۴ قانون اساسی در این باره با واگذاری به مردم و بخش عمومی رعایت شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: در صورتی که طی انجام مراحل واگذاری، دو تیم استقلال و پرسپولیس به خودروسازی های ما واگذار شوند باید بدانیم که خصولتی شدنی جدید در راه است.

وی با تاکید بر اینکه اصول واگذاری باید در خصوص دو تیم استقلال و پرسپولیس باید رعایت شود، گفت: شرکت های خودروسازی باید بدانند که پرداخت بدهی خود به قطعه‌سازان و همچنین تلاش برای ارتقای کیفیت و کاهش قیمت محصولاتشان از خرید باشگاه های ورزشی واجب‌تر است.

نعمتی با بیان اینکه مجلس با هر نوع تخلفی در واگذاری ها مخالف است، افزود: ادامه روند واگذاری دو تیم پرسپولیس و استقلال به شیوه کنونی به طور حتم ورود مجلس را به همراه خواهد داشت.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری خانه ملت، یادآور شد: مجلس مخالف خرید دو باشگاه ورزشی استقلال و پرسپولیس از سوی خودروسازی ها بوده و در این رابطه با برگزاری نشست هایی با مسئولان مخالفت خود را اعلام خواهد کرد.