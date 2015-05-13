تقاطع شهید بندر اهواز ترافیک اهواز را مرتفع می کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد علی موسوی جزایری صبح امروز در آئین کلنگ زنی احداث تقاطع غیر همسطح میدان شهید بندر (چهارشیر) اظهار کرد: عمده اهمیت اجرای پروژه های مختلف عمرانی در سطح شهر آثاری هستند که با خود برای مردم به ارمغان می آورند. همه این پروژه ها بر مبنای خدمت به مردم اجرا می شود بنابراین هر پروژه با هدف خدمت رسانی به مردم و ایجاد رفاه و آسایش برای آنها اجرایی می شود.

وی افزود: در چند مدت گذشته، توسعه پل شهید دقایقی را در شهر اهواز شاهد بودیم. خوشبختانه این توسعه که کار بزرگی در راستای حل مسئله ترافیک بود، موجی از شادی را نیز در میان مردم شهر ایجاد کرد.

نماینده ولی فقیه در خوزستان تصریح کرد: متمم پروژه بزرگ توسعه پل شهید دقایقی، پروژه تقاطع غیر همسطح میدان شهید بندر یا همان چهار شیر است. این پروژه به همت شورای شهر، شهرداری، پشتیبانی استاندار و معاونان و همچنین فرماندار است. البته همکاری سایر سازمان ها را نیز نباید فراموش کرد.

آیت الله جزایری عنوان کرد: باید از میراث فرهنگی خوزستان یک تشکر ویژه داشت چون این اداره کل می توانست با توجه به اختیاراتی که دارد جلوی کار شهرداری را در مکانی که ثبت ملی شده است، بگیرد اما خوشبختانه میراث فرهنگی همکاری بسیار خوبی در اجرای این پروژه دارد.

وی بیان کرد: یک گره ترافیکی سخت شهر اهواز با اجرای این پروژه حل شده و اجرای آن در یکی از نقاط خاص شهر قرار گرفته است. با اجرایی چنین پروژه می توان گفت که دیگر در بحث ترافیک مسئله ای نخواهیم داشت.

نماینده ولی فقیه در خوزستان یادآور شد: این مکان یک شاهراه شهر است و بسیار خوشحالیم که مسئولان خوزستانی به تمامی نقاط کم برخودار و برخوردار توجه می کنند. در حقیقت مسئولان علاوه بر توجه ویژه ای که به مسائل خاص و دست و پاگیر مرکز شهر دارند در عین حال نیز به مناطق محروم توجه می کنند.

آیت الله جزایری تاکید کرد: اصلاحات انجام شده در شهر باید برای عامه مردم آشکار، چشمگیر و قابل درک باشد. اگرچه اجرای چنین پروژه هایی نیاز به اعتبارات کلان دارد اما بسیار لازم و ضروری هستند.

وی ادامه داد: در حین توجه به مناطق آباد و مرکزی نباید مناطق محروم و حاشیه شهر را فراموش کنیم. محرومان باید از این نظام اسلامی بهره مند شوند. البته خوشبختانه در حال حاضر توجه به محرومان نیز در عملکرد مسئولان خوزستان پیدا است.

نماینده ولی فقیه در خوزستان اظهار کرد: به این دلیل که نظام کشور اسلامی است باید به محرومان و مستضعفان توجه کرده و دین خود را به آنها ادا کنیم. کسی که می تواند در سرنوشت خاص استان اثر گذار باشد، استاندار است. نیاز به همدلی، همفکری، همزبانی و همکاری داریم تا مسئولیت های خطیر را انجام دهیم.

جزایری گفت: امروز کشور را سخت تحت فشار قرار داده اند. دخالت واضح در امور کشورهای مستقل خلاف اصول سازمان ملل است. کشتی کمک های امدادی کشور در پهنه اقیانوس ها حرکت کرده تا به یمن و دست مردم مظلوم آن برسد.