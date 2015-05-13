همایش تعلیم و تربیت خانواده در تبریز با بیش از ۴۰۰ اثر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پاشایی چهارشنبه در همایش علمی تخصصی خانواده و تعلیم و تربیت، چالش ها و چشم اندازها در تبریز گفت: این همایش با حضور معلمان، دانشجو معلمان و دانش آموزان جهت بررسی موضوعات مختلف در خصوص بهبود روش های آموزشی و تربیتی و ارائه راهکار برای مسایل موجود در این حوزه برگزار شد.

وی با مثبت ارزیابی کردن برگزاری چنین همایش هایی برای دستیابی به ایده آل های ممکن جهت بهبود شرایط تعلیم و تربیت تصریح کرد: برای تحکیم مبانی و بنیان خانواده باید چنین موضوعاتی را از ابعاد جامعه شناختی، روان شناختی و نهایتا مبارزه با آسیب های اجتماعی بررسی کنیم که چنین همایش هایی می تواند نقشی موثر در این خصوص ایفا کنند.

دبیر همایش علمی تخصصی تعلیم و تربیت خانواده، چالش ها و چشم اندازها نیز از ارسال بیش از ۴۰۰ اثر به این همایش خبر داد و گفت: تببین راهبردهای تحکیم بنیان خانواده، تقویت ارتباط خانواده و مدرسه، ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی و بررسی آسیب ها و چالش های پیش روی مهندسی فرهنگی در جامعه مهمترین محورهای همایش و آثار ارسالی بوده است.

کامیار قهرمانی در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: حدود ۴۵۶ اثر به دبیرخانه ارسال شده بود که از این تعداد هفت مقاله جهت ارائه شفاهی و ۱۳ اثر جهت ارائه ی پوستر انتخاب شد و در بخش های دانش آموزی نیز ۲۴ اثر در قالب آثار فردی و گروهی ارائه شدند.