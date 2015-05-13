درخواست سرپرست دانشگاه تهران از ظریف درباره دیپلماسی علمی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود نیلی احمدآبادی، سرپرست دانشگاه تهران، به همراه اعضای هیات رئیسه این دانشگاه با دکتر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، در محل این وزارتخانه ملاقات و گفتگو کردند.

در ابتدا نیلی احمد آبادی، ضمن ارائه شرح مختصری از فعالیت‌ها و موفقیت‌های دانشگاه تهران در حوزه‌های مختلف علمی، با تأکید بر روند بین‌المللی سازی دانشگاه تهران، جذب دانشجوی خارجی و همکاری‌های دانشگاهی با دانشگاه‌های مختلف دنیا را که تاکنون بیش از سیصد و پنجاه توافق‌نامه با آن‌ها به امضاء رسیده در راستای دیپلماسی علمی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی ذکر کرد.

وی از وزیر خارجه برای همکاری در زمینه‌های کاری این وزارتخانه به خصوص تسهیل و ارتقای روابط بین‌المللی دانشگاه تهران با دانشگاه‌های خارجی از طریق امکانات و ساز و کارهای موجود در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، همکاری‌های مطالعاتی – مشورتی با این وزارتخانه و تسهیل در روند صدور روادید دانشجویان خارجی و اساتید و شخصیت‌های علمی مدعو دانشگاه تهران، درخواست مساعدت کرد.

سرپرست دانشگاه تهران، بر نقش نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج در پیشبرد اهداف کمی همکاری‌های بین دانشگاهی تأکید کرد.

در ادامه دکتر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان اظهار داشت: یکی از وظائف وزارت امور خارجه تسهیل همکاری‌های علمی است و طبعا خود وزارت‌خانه هم از آن بهره‌مند خواهد شد. دانشگاه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و افتخار می‌کنم که خودم به جامعه دانشگاهی تعلق دارم و مطمئنا وزارت خارجه خدمات لازم را در حوزه وظایف خود به دانشگاه‌ها و جامعه دانشگاهی ارائه خواهد کرد.

وی افزود: البته سفراء و سفارتخانه‌ها در واقع نمایندگان کشور در حوزه‌های مختلف روابط فیمابین هستند. دانشگاه باید فرصت‌ها را در حوزه ارتباطات دانشگاهی معرفی کند تا سفارت خانه برای عملی شدن آنها تلاش کند. در عین حال نقش رایزن‌های علمی هم در این زمینه بسیار مهم است.

وزیرامور خارجه خاطر نشان کرد: در بسیاری از کشورهای بزرگ وزارت خارجه با دانشگاه‌ها ارتباطات گسترده‌ای دارند و دیپلماتها و مقامات برجسته این کشورها محصول دانشگاه‌های بزرگ این کشورها هستند. ما هم باید از چنین موقعیت‌هایی استفاده کنیم. وزارت خارجه تلاش می کند از ظرفیتهای آن در پیشبرد اهداف سیاست خارجی استفاده کند.

وی به موضوع استخدام فارغ التحصیلان رشته‌های حقوق، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل اشاره کرد و افزود: در کل دانشگاه تهران به‌خصوص در بخش مطالعات بین‌المللی از ظرفیت‌های بالائی برخوردار است و ما هم حتما از این ظرفیت‌ها استفاده خواهیم کرد، ولی رویه استخدام در وزارت خارجه بر اساس آزمون‌های تعریف شده ای است که مطابق مقررات مربوطه صورت می‌پذیرد، در عین حال خوب است از کلیه ظرفیت های دیگر از جمله بخش خصوصی برای بگارگیری آنان استفاده شود.

وزیر امور خارجه درخصوص تسهیلات صدور ویزا گفت : وزارت امور خارجه در حد وظایف تعریف شده تسهیلات و مساعدت‌های لازم را به متقاضیان خارجی ارائه خواهدکرد.

وی تاکید کرد: طبعا طبقه دانشگاهی شامل اساتید و مقامات دانشگاهی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و سفارت‌خانه‌ها موظف به رعایت رفتار مناسب با مراجعه کنندگان خارجی به عنوان میهمانان کشورمان به ویژه طبقه فرهیخته دانشگاهی هستند.

ظریف بحث تخصیص اعتبار برای اعطای بورسیه و جذب دانشجوی خارجی را مربوط به کمک‌های توسعه‌ای کشور دانسته که جزء سیاست‌ها کلان کشور است و در حد مقدورات کمک لازم را در این زمینه به عمل خواهد آمد.

وی در ادامه از اعزام هیات‌های بلند پایه دانشگاهی همراه سایر هیات‌های اعزامی به خصوص سازمان‌های بین‌المللی مثل یونسکو برای توسعه همکاری‌های علمی و دانشگاهی استقبال کرد.