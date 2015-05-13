متهم اختلاس ۳۰۰ میلیاردی در کردستان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره کل اطلاعات استان کردستان اعلام کرد: متهم اختلاس ۳۰۰ میلیارد ریالی یکی از بانک های شهرستان قروه توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان دستگیر و روانه زندان شد.

این فرد اختلاس کننده که به خارج از کشور متواری شده بود با سلسله اقدامات گسترده اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در خارج از کشور دستگیر و به داخل کشور منتقل شد.

در ادامه گزارش روابط عمومی اداره کل اطلاعات استان کردستان آمده است: بر اساس این گزارش فرد دستگیر شده با اقدامات متقلبانه و برداشت از حساب سرفصل بستانکاران موقت در تاریخ ۲۹ مرداد ماه سال ۹۲ پس از اختلاس مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال با تهیه اسناد جعلی به برخی از کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی تردد می کرد که با توجه به پیگیری های صورت گرفته توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در دام قانون افتاد.

شایان ذکر است که بعد از هفت ماه از اختلاس مذکور اقدام مشابهی در شهرستان بانه به وقوع پیوست که همه عوامل اختلاس پس از شناسایی توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) دستگیر و تحویل مراجع قضایی در استان شدند.