عبدالله بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر، از کلنگ زنی پروژه احداث باند دوم اسلام آباد غرب- پل دختر خبر داد.

وی افزود: این پروژه از پروژه های ملی بوده که با توجه به حساسیت محور اجرای آن و ترافیک و تصادفات اتفاق افتاده در این مسیر مورد تاکید وزارت راه است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه، تصریح کرد: بنابر حساسیت های ذکر شده، وزیر راه وشهرسازی دستور تسریع در اجرای این پروژه را داده و کار در دستور کار قرار گرفته است.

بهادری گفت: این مراسم ظهر فردا پنج شنبه ۲۴ اردیبهشت، در ابتدای جاده حمیل اسلام آباد غرب و با حضور استاندار و مسئولین استانی برگزار خواهد شد و کلنگ قطعه اول آن یعنی اسلام آباد- حمیل به زمین زده خواهد شد.

وی زمان تعین شده برای اتمام پروژه مذکور را پایان سال ۹۵ اعلام کرد و گفت: سعی اداره کل راه و شهرسازی استان این است که تا هفته دولت امسال هشت کیلومتر از قطعه اول آماده و به بهره برداری برسد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه، از قول مساعد وزارت راه و شهرسازی برای کمک به اجرای پروژه مذکور و تسریع در انجام آن خبر داد.