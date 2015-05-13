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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۴۵

کنترل حزب الله بر ۴ منطقه در «القلمون»

کنترل حزب الله بر ۴ منطقه در «القلمون»

نیروهای مقاومت حزب الله لبنان در نبرد با تروریست ها کنترل چهار منطقه دیگر در القلمون را به دست گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، نیروهای حزب الله لبنان در راستای مقابله با گروه های تروریستی، کنترل بلندی های «تله الحرف»، «ضهر الهوی»، «ضهور باعوص» و ارتفاعات «الخشعات» را به دست گرفتند.

این مناطق از جمله مناطق کوهستانی القلمون واقع در مرزهای سوریه و لبنان هستند.

نیروهای مقاومت حزب الله لبنان روز گذشته نیز در نبرد با تروریست های جبهه النصره در شرق لبنان و مناطق کوهستانی القلمون در غرب سوریه دستاوردهای جدیدی به دست آوردند و موفق به پاکسازی مناطق کوهستانی «قرنه عبدالحق» و مناطق اطراف آن در غرب «راس المعره» شدند.

کد مطلب 2579881
سمیه خمارباقی

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